Byen med cirka 2,7 millioner innbyggerne har noen av de farligste strøkene i USA.

I julehelgen ble 61 personer skutt, og 11 av dem døde, skriver Chicago Tribune. Bare 1. juledag ble syv personer drept.

Tall fra lokalavisen viser at hittil i 2016 har hele 770 mennesker blitt drept i år. Det er som om det skulle ha vært 185 drap i år i Oslo.

Ifølge tall fra NTB har det så langt i år vært seks personer som er blitt drept i 2016 i den norske hovedstaden.

Stor økning fra 2015

Julen 2016 var også mye blodigere enn julehelgene de siste årene, ifølge avisen.

I 2015 ble 29 skutt og 7 av dem drept, i 2014 var tallene 35 og 7.

Om vi ser hele året under ett, har også 2016 vært et veldig blodig år i Chicago. Ifølge Guardian er drapsraten den høyeste i byen siden 90-tallet. Guardian som har satt drapstallet til 753 i 2016, viser til at tallet var 478 i fjor. Det vil si en økning på nesten 60 prosent på ett år.

– Målrettede angrep mot juleselskap

Særlig den sørlige og vestlige delen av byen er ekstra utsatt for volden. Det aller meste av volden har vært tilknyttet konflikter mellom gjenger, ifølge politiet i Chicago.

– Vi vet at de fleste av disse skytingene og drapene har vært målrettede angrep mot rivaliserende gjengmedlemmer eller grupper som har vært samlet i juleselskap, sier Eddie Johnson, politimester i Chicago ifølge Chicago Tribune.

Slike bilder har vært altfor vanlige i Chicagos presse i år. Dette bildet er fra en hendelse hvor fire personer ble skutt og drept tidligere i desember. Foto: SCOTT OLSON / Afp

13-åring og 14-åring ble skutt

To jenter på 13 og 14 år var blant de 61 som ble skutt i helgen, skriver lokalavisen. 13-åringen fikk bare lettere skader, mens 14-åringen er kritisk skadet.

De siste offisielle tallene for drepte i USA for et helt år er fra 2014. De viser at 15.809 mennesker ble drept i USA det året. Snaut 11.000 av dem ble drept av skytevåpen.

