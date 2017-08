Sju grunner til at verden elsket Diana

1. Eventyrprinsessen

Diana møtte prins Charles første gang på en grillfest. Charles var den gang en av verdens mest ettertraktede ungkarer. Han var smart, arveprins og ble kalt "action-man". Charles hadde et godt øye til Dianas storesøster Sarah.

Prins Charles og Diana giftet seg 29. juli 1981 i St-Paul-katedralen i London. Foto: AP

Ryktet om romansen mellom den den gang 19 år gamle Diana og den 13 år eldre Charles begynte å gå. Eter en kort forlovelse, giftet de seg 29. juli 1981 i en storslått seremoni i St-Paul-katedralen i London.

Minst 750 millioner TV-seere verden over så Diana gå opp kirkegulvet med fire små brudepiker til å passe den lange kjolen.

Diana var bare 20 år og hadde jobbet som barnepike. Hun hadde strøket i alle fag på skolen og hadde ingen spesiell utdannelse. Hun var høy, pen og hadde et sjenert blikk.

Selv om hun var fra en ikke ubetydelig aristokratisk familie, ble hun sett på som «eventyrprinsessen» eller som «askepott» som hadde vunnet prinsen og halve kongeriket.

Diana og Charles giftet seg i St. Paul-katedralen i London. Foto: AP

Året etter fikk paret sitt første barn – prins William Arthur Philip Louis. Kongehuset var tronarving. To år siden kom Henry Charles Albert David, bare kalt «Harry».

2. Utroskap

Prins Charles innrømmer at han hadde hatt et langvarig forhold til en gammel flamme – Camilla Parker Bowles. Camilla var gift og paret hadde vært omgangsvenner med Charles og Diana.

Mange tok parti med prinsessen og vendte seg mot Charles for hans utroskap. Prinsessen var blitt tynn, og mange så på det som et tegn på at hun ikke hadde det noe bra i ekteskapet med Charles.

I februar 1991 sprakk nyheten om at også Diana hadde vært utro med sin ridelærer James Hewitt.

Forholdet mellom Charles og Diana var nådd et bunnivå under parets besøk til Sør-Korea i november 1992. Foto: Reuters

Diana anklager samtidig Charles for å ære egenrådig, og for heller å ville spille polo enn å være sammen med sine to sønner.

I et TV-intervju går hun og langt i å si at Charles verken er skikket eller villig til å påta seg rollen som landets konge.

Dronning Elizabeth ser til slutt ingen annen utvei enn å be paret skille seg. 28. august 1995 er skilsmissen et faktum.

Diana fikk mye oppmerksomhet for sin håndtering av barna, prins Harry og prins William, etter at skilsmissen var et faktum. Foto: Johnny Eggitt / AFP

3. Diana vinner mediekrigen

Tabloidavisene fråtser i forholdet mellom Diana, som etter skilsmissen var fratatt sin kongelige tittel, og prinsen av Wales.

The Sun bringer utdrag fra telefonsamtale mellom Diana og en mann som kaller henne med et kjælenavn og sier han elsker henne.

Lady Diana revolusjonerte kongehusets mote med sine kjoler. Her i New York 30. januar, 1995. Foto: Jon Levy / AFP

Den samme avisen avslører senere innholdet i telefonsamtaler mellom Camilla Parker Bowles og prins Charles.

Skittkastingen varer i årevis. Diana, med sitt vakre smil og vinnende vesen, så ut til å få mest sympati av de to. Hvorhen hun dro, var det med et kobbel av fotografer på slep.

Diana var allerede en megastjerne, og havnet på forsiden av alle verdens aviser og magasiner. Hun hadde også tatt USA med storm, spist middag med president Ronald Reagan og danset med John Travolta.

Fotografenes lange linser var de første som oppdaget forholdet mellom Diana og Dodi al-Fayed i august 1997. Foto: Patrick Bar / AP

4. Veldedighet

Ingen kunne samle inn mer penger til veldedighet enn Diana. Hun ble fotografert mens hun håndhilste på AIDS-syke. Hun dro til Angola for å møte ofre for landminer, og i Bosnia ble hun fotografert i utstyr for å rydde minefelt.

Hun fikk kritikk for å være «en løs kanon på dekk», og for å utnytte sårbare grupper ved å la seg avbilde med dem for å øke egen popularitet.

Diana utnyttet mediene til egen fordel. Men arbeidet hennes nøt også stor respekt internasjonalt.

Lady Diana besøker landsbyen Huanbo i Angola 15. januar 15, 1997. Diana engasjerte seg sterkt mot landminer og samarbeidet ikke minst med Norsk Folkehjelp om dette. Foto: Jose Manuel Ribeiro / Reuters

Folk flest følte at prinsessen hadde et godt hjerte, enten det var for hjemløse, AIDS-pasienter eller for ofre for krig.

Dianas opptreden stod i kontrast til et kongehus som var mer avmålt og preget av tradisjon.

5. Paparazzien får skylden for dødsulykken

I en periode der folk opplever at det igjen begynner å gå Dianas vei, inntreffer den tragiske bilulykken i Paris der Diana, hennes kjæreste Dodi al-Fayed og sjåføren dør.

Bilen krasjet inn i en stolpe inne i en tunell i voldsom fart. Sjåføren kjørte i nesten 200 km/t og hadde i tillegg promille, men paparazzifotografene som hadde fulgt etter bilen fikk skylden.

Dianas død blir britenes JFK.

Dodi al-Fayeds sjåfør hadde kjørt i nærmere 200 km/t for å unnslippe fotografer som jakter på bilder av det ferske paret. Foto: Jerome Delay / AP

Folket sørget, og sinnet mot pressen økte. I en TV-dokumentar på BBC søndag, går det fram at kongehuset er bitre etter det som skjedde.

– Det var fotografer som tok bilde av min døende mor i bilen, i stedet for å hjelpe, sier prins Harry i dokumentaren.

6. Sorgen over tapet av en prinsesse

Bare timer etter at budskapet om Dianas død ble kjent, ble de første blomstene lagt ned utenfor både Buckingham og Kensington Palace i London.

Blomsterhavet vokste seg stort utenfor Kensington Palace i september 1997. Foto: Bebeto Matthews / AP

Det vokser til et blomsterhav ingen hadde sett maken til. Folk var i sjokk. Voksne menn og kvinner gråt åpenlyst på gaten i flere dager til ende.

Sorgen gikk etter hvert over til sinne. Mange ga kongehuset skylden for å ha sent Diana ut i kulden.

Londons flaggstenger flagget på halv stang, men ikke den på Buckingham Palace.

Tradisjonen var at det kongelige flagg skulle heises når dronningen var på slottet, men hun, Charles og prinsene var på et slott i Skottland.

Over 40.000 briter ringte inn til avisen The Sun og klagde, men ingenting skjedde. Mange er sinte og politiet er oppriktig bekymret for sikkerheten til de kongelige på begravelsesdagen.

Prins Charles (i midten) og sønnene Harry (T.V.) og William (T.H.) møter folk utenfor Buckingham Palace i dagene etter Dianas død. Charles hadde kjempet for at ekskona Diana skulle få en kongelig begravelse. Foto: Rebecca Naden / AP

7. Dronningen bøyer av for folket

Flere enn en million mennesker fulgte kisten fra det kongelige kapellet i St. James`s Palace til kirken Westminster Abbey.

I det kisten går forbi Buckingham Palace, bukker Dronning Elizabeth dypt. Og slottet flagger på halv stang. Noen lignende hadde aldri skjedd før i historien.

Dianas båre på vei mot Westminster Abbey 6. september, 1997. Foto: Str / Reuters

Og da Charles Spencer kommer med et sleivspark til kongehuset i sin minnetale voer søsteren Diana i Westminster Abbey, klapper folk som hadde samlet seg utenfor, på gater, torg og i parker.

Dronning Elizabeth og prins Philip utenfor Buckingham Palace 5. september, fem dager etter at Diana var omkommet i en bilulykke i Paris. Dronning Elizabeth ønsket i utgangspunktet ingen kongelig begravelse for Diana, men det ble det. Foto: John Stillwell / AFP

– Diana viste at hun ikke trengte noen kongelig tittel for å utrette sin helt egne form for magi, sa han i talen.

Også de 2000 som hadde plass i Westminster Abbey tok til å klappe.