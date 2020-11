– Jeg går ut.

Det var det siste Roman Bondarenko skrev i sosiale medier før han forlot hjemmet sitt torsdag denne uken, ifølge opposisjonsmedier. Samme kveld døde han på sykehus.

Søndag ble minst 146 demonstranter som ropte Bondarenkos siste ord på «Forandringsplassen» i Minsk pågrepet av maskert opprørspoliti, skriver Reuters. Flere tusen mennesker har demonstrert i den hviterussiske byen søndag.

Bondarenko hadde tidligere vært soldat i «spetznas» Russlands militære spesialstyrker. De siste årene hadde han delvis jobbet som kunstner og kunstlærer. Foto: Privat

Menneskerettighetsorganisasjonen Vjasna forteller at minst 500 er pågrepet, deriblant journalister.

Organisasjonen sier det pågår demonstrasjoner i flere hviterussiske byer, som Vitebsk og Gomel, i tillegg til hovedstaden.

Bevæpnede og maskerte politifolk brukte søndag tåregass, sjokkgranater, og vannkanoner mot menneskemengdene i Minsk. En rekke videoer i sosiale medier viser svært omfattende voldsbruk fra president Aleksandr Lukasjenkos politistyrker.

15 metrostasjoner skal være stengt, og det er begrenset tilgang til mobilnettet.

Flere hundre personer samler seg i nabolaget hvor Roman Bondarenko døde tidligere i uken. Flere hundre skal være pågrepet av opprørspoliti etter nye demonstrasjoner mot Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko. Du trenger javascript for å se video. Flere hundre personer samler seg i nabolaget hvor Roman Bondarenko døde tidligere i uken. Flere hundre skal være pågrepet av opprørspoliti etter nye demonstrasjoner mot Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko.

Måneder med demonstrasjoner

Den hviterussiske opposisjonen har demonstrert i gatene hver helg siden det omstridte presidentvalget 9. august. På det meste har over 100.000 demonstranter vært samlet i Minsk.

Bondarenkos dødsfall har satt sinnene ytterligere i kok i den hviterussiske opposisjonen, og førte til at tusenvis samlet seg til demonstrasjoner også fredag. EU har truet med ytterligere sanksjoner mot president Aleksandr Lukasjenkos regime etter dødsfallet.

Hviterussland har vært preget av store og hyppige demonstrasjoner siden presidentvalget i august der Aleksandr Lukasjenko vant med over 80 prosent av stemmene. Opposisjonen mener valget er ugyldig, og politiet har slått hardt ned på demonstrasjonene.

Over 17.000 er pågrepet, og fire demonstranter har mistet livet under uroen. Lukasjonko har nå sittet 26 år ved makten. Han nekter å forhandle med demonstrantene, som han hevder er styrt av utenlandske makter.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Banket opp av maskerte menn

Bondarenko havnet i klammeri med maskerte menn på «Forandringsplassen». Videobilder skal vise at Bondarenko ble banket opp, før han ble ført til en beryktet politistasjon i Minsk.

Han døde på sykehus, ifølge demonstrantene på grunn av volden, skriver Reuters.

Det hviterussiske innenriksdepartementet sier at de ikke tar ansvaret for Roman Bondarenkos død, men at skadene han døde av skyldtes sammenstøt med andre sivile.

Svetlana Tikhanovskaja, som leder opposisjonens arbeid fra eksil i Litauen, kaller Bondarenko en hviterussisk helt.

MASKERTE MENN: Flere hundre personer skal være pågrepet i den hviterussiske hovedstaden søndag. Videoer og bilder i sosiale medier viser opprørspoliti som frakter sivile inn mørke biler. Foto: AP