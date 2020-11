Tusenvis av mennesker samlet seg seint i går kveld på det som blir kalt «Plassen for forandring», litt i utkanten av den hviterussiske hovedstaden Minsk. Da hadde nyheten om at Roman Bondarenko hadde dødd på et sykehus spredd seg via sosiale medier.

Det ble tent mange lys for Roman Bondarenko etter at det ble kjent at han var død etter skadene fra politivold Foto: tut.by



– Det er lite vi kan gjøre med dette. Det ser ut til at myndighetene har gitt politiet et slags carte blanche, frie hender til å gjøre som de vil sa en av dem som snakket på minnemarkeringen, ifølge det hviterussiske nettstedet tut.by.

Angrepet av menn i sivilt med maske

Det var kvelden før 31 år gamle Roman Bondarenko ble angrepet av ukjente, maskerte menn, og seinere ført til en beryktet lokal politistasjon i Minsk.

Deretter ble han overført til et sykehus, men han hadde fått så alvorlige skader at legene ikke kunne redde livet hans. Han døde torsdag kveld.

Roman Bondarenko var en av hundretusener av hviterussere som har gått ut på gatene i fredelige demonstrasjoner etter det omstridte presidentvalget i landet 9. august.

Sittende president Aleksandr Lukasjenko hevder at han fikk 80 prosent av stemmene, mens opposisjonens kandidat Svetlana Tikhanovskaja fikk 10 prosent. Før valget var flere av de mest markante opposisjonelle, blant annet Svetlana Tikhanovskajas mann Sergej Tikhanovskij, arrestert.

Tidligere spetznas-soldat

Roman Bondarenko hadde sin bakgrunn som elitesoldat i den hviterussiske hæren, men jobbet nå delvis som kunstner og kunstlærer.

Det var da en gruppe maskerte menn kom til «Forandringsplassen» for å fjerne symboler for den hviterussiske opposisjonsbevegelsen, det kom til sammenstøt.

Videobilder viser at Bondarenko blir banket opp og så ført bort.

Det hviterussiske innenriksdepartementet sier at de ikke tar ansvaret for Roman Bondarenkos død, men at skadene han døde av skyldtes sammenstøt med andre sivile.

Myndighetene har i økende grad latt politi og spesialstyrker opptre i sivil, for på den måten å unngå at brutal oppførsel direkte kan knyttes til dem.

En kvinne får hjelp etter sammenstøt med politiet i Minsk 1. november Foto: STRINGER / Reuters

Tikhanovskaja: Bondarenko er en hviterussisk helt

Svetlana Tikhanovskaja, som nå leder opposisjonens arbeid fra et eksil i nabolandet Litauen, sier at Roman Bondarenko er en helt av Hviterussland.

Litauens utenriksminister Linas Linkevicius skriver på Twitter at han er sjokkert over Roman Bondarenkos død.

Det er ventet store markeringer etter dødsfallet til helgen, og at hans begravelse også kommer til å bli en manifestasjon på at opposisjonen i Hviterussland ikke har gitt opp kampen for demokrati og rettferdighet.

