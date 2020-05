Sjeldent syndrom rammer eldre barn: – Det er en ny sykdom

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det nye syndromet har flere av de samme symptomene som en annen sjelden sykdom, Kawasakis syndrom.

Det ble derfor en stund spekulert i om det var denne sykdommen barna hadde fått. Men syndromet har nå fått navnet «Multisystem inflammatory syndrome in children», med den litt enklere forkortelsen MIS-C.

Den ser foreløpig ut til å ramme litt eldre barn enn det Kawasakis syndrom gjør. Det er en sykdom som rammer barn i alderen fra tre måneder til 12 år, men de aller fleste er under fem år.

– Vi er urolige

Koronaviruset har for det meste ikke rammet barn. Og de som har fått smitten, har stort sett hatt milde symptomer.

Derfor skapte det usikkerhet og frykt hos mange da helsemyndighetene i Storbritannia advarte mot en ny sykdom som hadde rammet barn med covid-19.

– Det er en ny sykdom som vi tror kan være forårsaket av koronaviruset, men vi er ikke 100 prosent sikre. Men dette er noe vi er urolige for, sier helseminister Matt Hancock.

Helseminister i Storbritannia, Matt Hancock. Foto: Andrew Parsons / AFP

Foreløpig er det mye man ikke vet om det nye syndromet.

Men mye tyder i hvert fall på at det er en sammenheng mellom MIS-C og covid-19. Også WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus sa det under en pressekonferanse før helgen.

En teori er at immunforsvaret til noen av de syke barna reagerer svært sterkt på koronaviruset. Så sterkt at det kan påvirke viktige organfunksjoner som hjertet.

– Det er en tilstand som man kan se etter infeksjoner. Det som er litt annerledes nå i forhold til Kawasaki, er at det rammer litt eldre barn og har litt andre symptomer, for eksempel mer symptomer fra mage og tarm, og påvirkning av hjertet i form av lavt blodtrykk, sier overlege og spesialist på barnesykdommer ved Folkehelseinstituttet, Margrethe Greve-Isdahl til NRK.

Fortsatt mye som er usikkert

Hun understreker likevel at årsakssammenhengen mellom covid-19 og den nye sykdommen fortsatt er usikker.

– Hos noen barn er det påvist det nye koronaviruset, hos andre er det funnet antistoffer som tyder på at de har gjennomgått covid-19-infeksjon. Men det er ikke vist hos alle, sier hun.

– De har ikke bevist det på annen måte enn at det er en tidssammenheng, altså at det er en sammenheng i tid mellom høyt antall av covid-19-pasienter og et økt antall av pasienter med dette Kawasaki-lignende syndromet. De har ikke bevist at det er infeksjonen som utløser det, men en tidssammenheng er det absolutt, og det er en mulig biologisk forklaring, forklarer overlegen.

Overlege og spesialist på barnesykdommer ved Folkehelseinstituttet, Margrethe Greve-Isdahl. Foto: Heiko Junge

Advarte mot å tro på immunitet

Centers for Disease Control and Prevention (CDC), som er USAs ledende nasjonale folkehelseorgan underlagt Helsedepartementet, beskriver sykdommen som «et problemfylt nytt syndrom, som kan være assosiert med covid-19».

Til sammen var 73 barn (per 15.5.) innlagt på sykehus kun i New York med symptomer som feber, utslett, magesmerter, hovne kjertler og oppkast.

Tre av dem døde med kort mellomrom.

25 av de 50 første barna som ble syke i storbyen, testet positivt for koronaviruset, mens 22 fikk påvist antistoffer mot viruset. Flere andre steder i USA ble også barn innlagt på sykehus med de samme symptomene.

Dette skapte uro, og Anthony Fauci, USAs ledende ekspert på infeksjonssykdommer, advarte mot å tro at barn er immune mot covid-19.

Et sykehus i Marseille opplyste så på fredag at et ni år gammelt barn med symptomer på Kawasakis syndrom, var død.

Et sykehus i London meldte også at en 14 år gammel gutt, som ikke hadde noen kroniske lidelser, døde etter å ha fått påvist de samme symptomene. Gutten hadde også testet positivt for koronaviruset.

– Ethvert barn hjemme som har feber, magesmerter eller symptomer som utslett, bør sees på av en barnelege med en gang, råder legen James Schneider, som leder pediatrisk avdeling ved sykehuset Northwell Health i New York.

– Jeg tror vi må ha en lav terskel for undersøkelser, sier han til CNN.

– Bør ikke stille diagnoser

Noen av de syke barna kan ha hatt Kawasakis syndrom, men den generelle oppfatningen ser nå ut til å være at det er MIS-C disse er blitt rammet av.

I Norge er det ikke rapportert tilfeller av MIS-C. Kawasakis syndrom er også en svært sjelden sykdom.

Foreløpig er det New York, Italia, Frankrike, England, Spania og Sveits som har hatt flest tilfeller, ifølge The Guardian.

– Dette er såpass sjeldent at foreldre ikke bør gå rundt og stille noen diagnose. Vi kommer tilbake til de generelle rådene. Har du et barn som har feber og dårlig allmenntilstand, så skal du kontakte lege uansett, råder Margrethe Greve-Isdahl.