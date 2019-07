Sjefer i France Telecom kan bli dømt for de ansattes selvmord

En morgen i 2011 tok 56 år gamle Rémy Louvradoux livet sitt på parkeringsplassen foran arbeidsplassen sin i Gironde. I 2006 hadde han mistet stillingen sin da to direksjoner ble slått sammen.

I årene som fulgte fikk han ingen arbeidsoppgaver, han fikk ikke interne jobber han søkte på, og han fikk ingen forklaringer på hvorfor han ble behandlet slik, fortalte datteren hans under rettssaken.

Etterlot seg brev

Robert Perrin tok livet sitt hjemme den 17.mai 2008. Da var han 51 år gammel. Broren hans, Jean Perrin, sier til fransk TV at han vil gå til sivilt søksmål når denne saken er over.

Jean Perrin vil kreve økonomisk erstatning for brorens selvmord. Foto: FRFT

– Det eneste som kan gjøre de folka der vondt er penger. Det er ikke bare for min egen del, det er for alle ofrene. Det vil ikke bringe broren min tilbake, men det er viktig med en rettferdig dom, sier han.

Sjefene til Louvradoux har stått tiltalt for å ha behandlet sine ansatte så dårlig at de begikk selvmord. De sju tiltalte er tidligere toppsjefer i den telegiganten France Telecom, som ble til Orange i 2013.

Mange av dem som tok sitt eget liv etterlot seg brev der de oppga press fra ledelsen som årsak til selvmordet.

Skal ha blitt enige om å gjøre hverdagen uutholdelig

Ifølge aktoratet ble lederne enige om å gjøre hverdagen utålelig for de 120.000 ansatte fordi de ikke kunne sparke folk, da selskapet skulle kutte staben med flere tusen. Statsansatte i Frankrike er garantert å beholde jobben til de går av med pensjon og kan ikke kastes på dør.

– De la et løp for å bringe de ansatte ut av fatning og skapte et fryktvelde, sa dommer Cécile Louis-Loyant da rettssaken startet.

Toppsjefen Didier Lombard i retten. Har har hele tiden sagt at han ikke har gjort noe galt. Foto: Lionel Bonaventure / AFP

Rettssaken mot toppsjefen Didier Lombard og seks andre ledere startet i mai i Paris. På tiltalebenken satt også den tidligere personaldirektøren, Olivier Barberot og generaldirektør Louis-Pierre Wenès. De tre har vært tiltalt for «moralsk trakassering» av ansatte, fire andre sjefer var tiltalt for å ha bidratt til «moralsk trakassering».

22.000 stillinger skulle kuttes i årene fra 2006 til 2008. 10.000 ansatte skulle få nye arbeidsoppgaver, skriver Le Monde.

France Telecom var et statseid selskap som staten ville selge seg ut av og som skulle gå inn i den moderne tekniske tidsalder. Men gjelden var i milliardklassen.

Ville ha avgang «enten gjennom vinduet eller døren»

– Jeg skal sørge for disse avgangene, enten gjennom vinduet eller gjennom døren, sa Didier Lombard ifølge et møtereferat fra 2006.

De interne møtedokumentene var så graverende at ledelsen skal ha forsøkt å kvitte seg med dem, skriver Le Parisien. Sekretæren strøk flere avsnitt, skriver avisen, men hun tok med originalreferatet hjem og la det i garasjen.

I rettssalen har Lombard nektet for å ha uttalt noe slikt, mens fagorganiserte har satt seg på tilhørerbenkene med T-skjorter der det står «vinduet eller døren».

Selve rettssaken har omhandlet 19 selvmord, 12 selvmordsforsøk og 8 personer som fikk depresjon eller ble syke av arbeidsforholdene.

Rapporter om ansatte som ble syke

I 2010 skrev arbeidsinspektører at ledelsen brukte metoder som gjorde de ansatte syke, blant annet ved å sette mål det ikke var mulig å oppnå.

En offentlig gransking som fulgte konkluderte med at ledelsen med vitende vilje gjorde arbeidsflyten rotete og uorganisert, blant annet ved å flytte rundt på medarbeiderne. Det ble også påpekt at ledelsen truet og at de innførte en alt for streng kontroll av ansatte.

«Stopp ledelsens terror» sto det på dette banneret under en demonstrasjon i 2009. Foto: Anne-christine Poujoulat / AFP

– Jeg lider på jobben. Jeg syns det er ubehagelig overfor kundene...jeg orker ikke denne jobben og France Telecom gir blaffen, skrev 28 år gamle Nicolas Grenoville før han tok livet sitt. Det forteller moren hans til Le Journal du Dimanche.

Han var blitt forflyttet fra jobben som teknisk installatør til en salgsjobb, og måtte ta seg av kundebehandling uten å ha fått noen opplæring.

– Dagen før han tok livet sitt hadde han jobbet i 12 timer med bare én pause på 30 minutter, sa advokat Michel Ledoux under rettssaken.

Risikerer to års fengsel

Didier Lombard forlot lederstolen i selskapet i 2010 etter kraftig kritikk for hvordan han hadde håndtert denne krisen. Selv nekter både han og de andre tiltalte for å ha gjort noe galt.

– Omorganisering er ikke hyggelig, sånn er det. Det er ikke noe jeg kunne ha gjort annerledes, sa han i rettssalen.

Lombard risikerer to års fengsel og en bot på rundt 300.000 kroner hvis han blir funnet skyldig.

Orange kan bli idømt en bot på rundt 750.000 kroner.

Da rettssaken startet sa en talsmann for Orange at det er gjort mye i selskapet nå for å bedre ledelseskulturen.