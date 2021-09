På en bensinstasjon vest i London treffer NRK Andrew Agbumike. Her er det hengt opp lapper om at pumpene er stengt. Det er tomt for bensin.

– Dette er det første stedet jeg prøver. Jeg får kjøre videre og se andre steder. Jeg er oppbrakt over hvordan myndighetene har håndtert dette, sier han.

Andrew Agbumike var ute søndag morgen på jakt etter å få fylt tanken på bilen sin, men her var beskjeden klar: Stasjonen var tom for drivstoff. Foto: Gry Blekastad Almås / NRK

Vil hente tilbake de som dro etter brexit

Det er ikke mangel på drivstoff i Storbritannia. Det er mangel på sjåfører som kan kjøre drivstoffet ut til bensinstasjonene.

Det mangler omtrent 100.000 sjåfører i Storbritannia, som er rammet av varemangel også i andre butikker.

Det kommer advarsler fra mange hold om at julefeiringen kan stå i fare.

Statsminister Boris Johnson har derfor måttet til å se etter midlertidige løsninger. Da landet gikk ut av EU, var tanken at EU-jobbene skulle gå til britiske arbeidere. Men dårlige lønns- og arbeidsforhold, kombinert med forsinkelser i utdanningen av nye sjåfører på grunn av pandemien, har gjort sjåførmangelen akutt.

Nå åpner regjeringen for at 10.500 EU-sjåfører og andre arbeidere til den kriserammede fjærkreindustrien får tillatelse til å jobbe i Storbritannia frem til jul.

Johnson vurderer også å sette hæren inn for å levere bensin til de tomme bensinstasjonene, ifølge The Guardian.

Kritikken hagler mot regjeringen, både fra dem som mener det er altfor få visa, og fra dem som mener dette var en varslet krise.

Hos Marie blinker lyset på reservetanken. Foto: Gry Blekastad Almås / NRK

Mangel på varer til jul?

– Jeg er helt fortvilet og desperat. Jeg kommer meg ikke av gårde herfra, jeg skulle vært og besøkt datteren min, sier Marie som kjører med blinkende lys på reservetanken på bilen. Hun har vært på flere bensinstasjoner, men alle stedene hun har vært på er tomme.

Hun forteller til NRK at hun har kjørt på reservetanken siden i går.

Både koronapandemien og brexit har ført til at det mangler rundt 100.000 lastebilsjåfører i Storbritannia. Og det er ikke bare bensinstasjoner som mangler varer. Også i mange matbutikker er hyllene tomme fordi leveransene uteblir.

Les også: Tomme butikkhyller i Storbritannia

Den britiske handelsstanden har advart om at sjåførmangelen kan stikke kjepper i hjulene for julehandelen.

– De ekstra løyvene vil sikre juleforberedelsene, sier transportminister Grant Shapps. Til det svarer handelsstanden at de ekstra tiltakene er like effektive som å prøve å slukke en brann ved å helle på fingerbøl med vann, melder BBC.

Fjærkrebransjen har advart om at det spøker for å få sendt julekalkunen ut i tide.

Ber sjåfører komme tilbake til yrket

Myndighetene har også sendt ut 1 million brev til folk som har sertifikat for store kjøretøy og oppmuntret dem til å sette seg bak rattet igjen, skriver den britiske kringkasteren.

Allerede før brexit var behovet for lastebilsjåfører stor. Pandemi, dårlig lønn og tøffe arbeidsvilkår har gjort situasjonen mer prekær.

Storbritannia trenger flere slike. Her en sjåfør som leverer melk til en matbutikk. Foto: Tolga Akmen / AFP

Marco Digioia leder Det europeiske transportarbeiderforbundet som representerer rundt 200.000 firmaer. Han sier det er mangel på sjåfører i hele Europa, skriver The Guardian.

– Jeg tviler på hvor mange som vil ønske å jobbe i Storbritannia igjen, sier han.

Digioia sier lønnen er høyere i andre europeiske land. I tillegg er arbeidsforholdene bedre mange steder.

Det britiske arbeidsdepartementet har tidligere uttalt at bransjene selv må gjøre jobbene mer attraktive gjennom å tilby trening, karriereveiledning og øke lønninger.