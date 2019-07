Sittende Merkel møtte Danmarks statsminister

Et besøk av Danmarks statsminister får vanligvis ikke den store oppmerksomheten fra mediene i EU-stormakten Tyskland.

Men i dag var det annerledes: Etter tre skjelveanfall den siste tiden, er Angela Merkels helse blitt et tema tyskerne er svært opptatt av.

Og under dagens militærparade i Berlin tok Merkel og hennes rådgivere ingen sjanser: I stedet for stå i givakt overvar de to lederne paraden sittende.

Alvorlig syk?

Alvorlig syk?

Etter et Angela Merkel fikk et kraftig skjelveanfall under en seremoni i Berlin den 19. juni har spekulasjonene om hennes helse vært mange:

Er EU-Europas mektigste politiker alvorlig syk? Hva er det egentlig som feiler henne? Går hun til legebehandling?

Siden da har hun hatt to nye slike anfall, det siste under den finske statsministerens besøk i Berlin i går, og selv sier hun at hun har det bra og at hun regner med at problemet vil forsvinne av seg selv.

Viktig for danskene

To uker etter at Mette Frederiksen overtok som Danmark statsminister er hun på sitt første bilaterale utenlandsbesøk. Og det er lang tradisjon i Danmark for at den første reisen går til Tyskland.

Tyskland er danskenes viktigste handelspartner og EUs viktigste stat. For danskene er det helt avgjørende å ha et godt forhold til den tyske ledelsen for å få gjennomslag for sine saker i EU.

Et slikt forhold avhenger blant annet av en «god kjemi» mellom de to lands ledere, og danske aviser skriver at Mette Frederiksen er i Berlin «for å sjarmere Merkel».

– Man kan i hvert fall ikke få noe igennom, hvis man har Tyskland imot seg, sier Lykke Friis, som er Berlingskes Berlin-korrespondent.

Et godt forhold til EUs mektigste politiker er avgjørende for Dansmarks nye statsminister Mette Frederiksen. Foto: HANNIBAL HANSCHKE / Reuters

Klima og sosial dumping

Europa-politikk og bilaterale spørsmål står, naturlig nok, i fokus på dagens dansk-tyske statsministermøte i Berlin.

Blant temaene er EUs klimaambisjoner-, budsjettrammer- og kamp mot dumping.

Men det viktigste av alt på dette første møtet er å legge grunnlaget for et godt samarbeid mellom de to kvinnene som leder det store Tyskland og det lille Danmark.