Merkel med nytt skjelvetokt: – Må leve med dette en stund

Det skjedde i dag i forbindelse med at hun tok imot den finske statsministeren Antti Rinne i den tyske hovedstaden Berlin.

Midt under den tyske nasjonalsangen kunne man se på TV-bildene at Merkel begynte å skjelve kraftig.

Skjelvingen vekker oppsikt i hjemlandet og blir omtalt av både tyske og internasjonale medier.

– Må leve med det en stund

Forrige episode skjedde 27. juni under den offisielle utnevnelsen av Christine Lambrecht som ny justisminister. Talsmannen til Angela Merkel, Steffen Seibert avdramatiserte da episoden.

Det samme gjør Merkel selv etter dagens episode.

– Jeg føler meg bra og det er ingen grunn til bekymring, sier hun på en felles pressekonferanse med Rinne.

Hun utdypet at hun fremdeles mottar behandling for og «prosesserer» det første skjelveanfallet hun fikk under besøket til Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj 18. juni.

– Men det har vært fremskritt. Jeg må leve med dette en stund nå, men jeg har det veldig bra og folk trenger ikke å være bekymret, sier hun.

Merkel ble for andre gang observert med skjelvetokter under den offisielle utnevnelsen av Christine Lambrecht som ny justisminister i Bellevue Slott i den tyske hovedstaden Berlin.

– Skikket for arbeid

Helsen til offentlige personer er genrelt ansett som et privat tema i Tyskland, og landets personopplysningslover er veldig strenge når det gjelder denne typen informasjon. Det er ikke offentlig kjent om Merkel har noen helseproblemer.

Merkel sier videre under pressekonferansen at hun er overbevist om at hun er helsemessig skikket for arbeid. Da hun ble presset videre av journalister på om hun ikke burde offentliggjøre helsestatusen sin, svarte hun med at hennes ord burde være nok.

– Jeg tror at det at jeg sier at jeg er i orden er akseptabelt, sier Merkel.

Ulrike Demmer, Merkels talskvinne, ville ikke svare på spørsmål om kansleren har lidd av andre skjelveanfall utover de tre som nå er offentlig kjent, ifølge AFP.

Her begynner Merkel å skjelve kraftig under besøket til Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Første gang Merkel fikk skjelvetokt var altså 18. juni da hun sammen med Zelenskyj hørte på et militærorkester utendørs.

Det var svært varmt vær den dagen og tyske presse spekulerte da i om 64 åringen kunne være dehydrert.

Merkel har sagt at hun vil trekke seg ut av politikken i 2021.