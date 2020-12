– Fiskeindustrien ser avtalen som et nederlag. Det sier lederen for fiskernes organisasjon, Barrie Deas, til Reuters.

Krangel om rettigheter til fisk i britisk farvann gjorde at forhandlingene fortsatte på overtid av overtiden.

Først lille julaften ble partene enige.

«Fiskerne ble ofret»

Fiskerne mener at deres næring ble ofret for at statsministeren kunne annonsere en avtale til jul.

Britiske fiskere mener de er ofret for at statsministeren kunne lande en avtale til jul. Bildet viser fisketråleren 'About time' utenfor Newhaven i oktober. Foto: Glyn Kirk / AFP

– Fiskenæringen ble forrådt for å få landet en endelig avtale med EU, sier Barrie Deans, skriver The Guardian.

Fiskerne viser til at de ble lovet full kontroll over fiskeressursene i britisk farvann dersom flertallet stemte for å melde britene ut av EU.

– Til slutt gav statsministeren etter, til tross for tidligere løfter, sier Barrie Deas, leder av The National Federation of Fishermen's Organisations, skriver The Guardian.

Fisk som ultimatum fra EU

Hvis ikke britene gav seg, kunne Storbritannia «krasjet ut av EU» uten en avtale.

– Vi respekterer og aksepterer det. Men hvis britene stanser adgangen for båter fra EU, må de innstille seg på en begrensning i adgangen til det indre marked, sa Michel Barnier som er EUs sjefforhandler.

Den britiske regjeringen måtte gi opp kravet om full kontroll over sine egne farvann.

I henhold til avtalen kan fiskere fra EU fortsette lenge å fiske på samme måte som nå.

I dag tar franske fiskere om lag en firedel av fangsten i britisk farvann. Britiske fiskere er misfornøyd med brexitavtalen. Bildet viser den franske tråleren 'Manureva' nær britisk farvann. Foto: Pascal Rossignol / Reuters

Gradvis skal EU gi fra seg opp til 25 prosent av fiskekvotene sine i en overgangsperiode på fem og et halvt år.

Etter dette skal det årlig forhandles om EUs tilgang til britisk farvann.

– EU begynte med å ønske en overgangsperiode på 14 år, vi ønsket tre år, vi har endt opp på fem år, sa statsminister Johnson på torsdagens pressekonferanse.

Fisk som symbol på suverenitet

Men dette holder ikke, mener britiske fiskere, melder BBC.

Fiskere fra EU-land får lov til å fiske rundt ti kilometer utenfor den britiske kysten. Den britiske fiskeindustrien hadde krevd at denne skulle økes til det dobbelte.

Dette, mener Deas, kan bli en kilde til irritasjon.

– Jeg tror det vil bli mye frustrasjon sier han, og legger til at britiske farvann anses som et viktig symbol for nasjonal suverenitet.

Skal bankes igjennom onsdag

Førstkommende onsdag skal den endelige avtalen bankes igjennom i parlamentet. Det blir ansett som en formalitet fordi Labour sier partiet vil stemme for avtalen.

Britenes tidligere sjefforhandler David Davis advarer mot en forhastet prosess, skriver The Guardian.

Boris Johnson er kommet på kant med fiskerne etter avtalen med EU julaften. Bildet er fra da han besøkte fiskemarkedet i Grimsby i desember 2019. Foto: Ben Stansall / AP

Davis er kritisk til at det kun er satt av en dag for å debattere og stemme over den endelige Brexit-avtalen.

Danske fiskere misfornøyd

Men avtalen er heller ikke tatt godt imot blant alle i EU. Den danske fiskeindustrien tror avtalen kan koste danske fiskere jobben.

– Vi får tilgang til britisk farvann, men prisen er for høy, sier leder for Danmarks Fiskeriforening, Kenn Skau Fischer til nyhetsbyrået Ritzau.

– Hvis det er riktig at EU skal betale med 25 prosent av fangsten i britisk farvann, så blir vi bekymret fordi vi umiddelbart mener at det høres ut som en ubehagelig høy pris, legger han til.

Formelt gikk britene ut av EU 31. januar i år. Men på grunn av en overgangsperiode på 11 måneder, er den reelle datoen for at britene er ute av EU 1. januar 2021.