Boris Johnson sier at dette er en fantastisk avtale som leverer på løftene fra EU-kampen med å ta tilbake kontrollen med egne lover, grenser og penger.

Johnson er selve nei-til-EU-generalen som har arbeidet for dette siden 2016 da et flertall av briter svarte i en folkeavstemning at de vil ut av EU etter over 40 år som medlem.

Frykten har vært stor for at det likevel ikke skulle bli noen handelsavtale etter at overgangsperioden går ut nyttårsaften.

Kaoset ved Dover har vært et forvarsel på det kaoset som kan komme etter nyttår.

Økonomisk nedtur

Dette er en frihandelsavtale som er verd over 660 milliarder pund i året. Men britene må likevel følge EUs miljøstandarder, subsidier og minstelønn for arbeidsfolk.

Dersom de ikke gjør det, så vil EU innføre straffetoll. En seier for britene er samtidig at ikke EU-domstolen skal spille noen rolle i tvister mellom partene.

Brexit vil ifølge fagøkonomene føre til at økonomien synker med 6 prosent på lang sikt. Arbeidsledigheten vil stige, pundet vil slite, boligprisene synker, og matprisene vil øke.

Men dersom det ikke hadde blitt noen avtale nå, så hadde økonomien sunket ytterligere 2 prosent, ifølge fagøkonomene i OBR. Dette kommer på toppen av en økonomi som på grunn av koronaviruset er nede i sin verste bølgedal på 300 år.

Utfordringen for Johnson nå er å få avtalen godkjent av politikerne i Underhuset som allerede har reist på juleferie.

Avtalen er på over 2000 sider og ikke akkurat lett jule-lektyre. Arbeiderpartiets Keir Starmer har allerede sagt at de vil stemme for avtalen, men spørsmålet i London blir om de harde brexitforkjemperne i Boris Johansons eget parti vil godta avtalen, eller om de synes at regjeringen har vært for «soft» overfor EU for å i det hele tatt få i land en avtale.

Fisk

I tillegg blir det spennende å se om britiske fiskere er fornøyd eller om de sitter med en følelse av å være lurt.

Fiskerne er blant dem som har hatt størst forventninger til brexit og til slagordet «ta tilbake kontroll med egne grenser».

EU har ønsket å la sine danske, belgiske, nederlandske og franske fiskere fortsatt få fiske i britisk farvann og har truet med straffetoll på import av fisk fra UK for å få dette til.

Politikerne må ratifisere avtalen

I EU må jo også alle de 27 resterende medlemslandene godta avtalen.

De store stridsspørsmålene har i sluttspurten vært fisk, subsidier og hvem som skal avgjøre fremtidige stridsspørsmål mellom partene.