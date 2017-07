Siemens føler seg lurt: Stopper Russland-samarbeid etter Krim-avsløringer

Det har i lengre tid versert rykter om at utstyr til turbiner produsert av Siemens som kan brukes i gassturbiner, kan ha havnet på Krimhalvøya.

Nyhetsbyrået Reuters meldte nylig at deres reportere observerte det som trolig var en leveranse av to turbiner i havnebyen Feodosia. Utstyret var da dekket av store, blå presenninger.

Fredag gikk det tyske selskapet selv ut og sa at de hadde sikre bevis på at fire slike turbiner – som selskapet hadde levert i 2016 – var havnet på Krim i stedet for i Krasnodar-regionen sør i Russland, opplyser de i en pressemelding.

Siemens sier at selskapet selv ikke har brutt EUs sanksjonsregler, men beskylder sine russiske samarbeidspartnere for å ha omgått reglene gjennom å modifisere turbinene og seinere overføre dem til Krim.

Krim annektert av Russland i 2014

Den ukrainske Krimhalvøya ble annektert i 2014, etter en folkeavstemning der et klart flertall av befolkningen sa ja til å bli en del av Russland.

Ukraina og det store flertallet av land i verden anerkjenner ikke folkeavstemningen, og EU innførte sanksjoner mot Russland og enkeltpersoner på Krim etter det som skjedde.

Krim var tidligere en del av det ukrainske energisystemet, og for Russland og president Vladimir Putin har det vært svært viktig å gjøre halvøya uavhengig av ukrainsk energi.

Dette skal skje gjennom strømkabler fra selve Russland og ved å bygge opp kraftforsyningen på selve Krim.

Det er i forbindelse med det siste de fire Siemens-gassturbinene spiller en viktig rolle.

Siemens store i Russland

Den tyske energigiganten Siemens har helt tilbake til Tsar-Russlands dager hatt store prosjekter i Russland, både innenfor energi og utviklingen av jernbanen i landet.

I 2016 solgte selskapet varer for rundt 11 milliarder norske kroner i Russland. Dette utgjør rundt to prosent av selskapets samlede omsetning.

Men skandalen rundt de fire gassturbinene på Krim gjør at Siemens nå sier at de vil trappe ned kontaktene og interessene i Russland.

Selskapet selger seg ut av et joint venture-selskap som har vært involvert i turbinprosjektet, og sier de midlertidig stopper leveransene av generatorer til statlige, russiske energiselskap.

Det er usikkert hva slags betydning Siemens beslutning vil ha for oppbyggingen av kraftforsyningen på Krim.

Russiske reaksjoner tilbakeholdne

President Vladimir Putins pressetalsmann, Dmitrij Peskov, sa fredag at han ikke har noen kommentar til saken, og at den foreløpig handler om kontaktene mellom Siemens og deres russiske samarbeidspartnere.

Sergej Kalasjnikov, som er nestleder i Det russiske overhusets økonomikomite, sier til nyhetsbyrået RIA Novosti at dette er en sak som både Russland og Tyskland vil tape på.