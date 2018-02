Sexavsløringer rammer stadig flere hjelpeorganisasjoner

Britiske Mines Advisory Group (MAG) er den foreløpig siste hjelpeorganisasjonen som har havnet i trøbbel.

Organisasjonen som arbeider med fjerning av landminer gikk søndag ut og beklaget at de hadde ignorert varsler om at MAGs hjelpearbeidere i Kongo (DR Kongo) jevnlig besøkte prostituerte, skriver AFP.

En varsler sier at de jevnlig så medlemmer av organsesjonen sammen med prostituerte og at de hadde sagt fra til ledelsen i Kinshasa tre ganger mellom 2011 og 2013.

MAG har høy profil fordi den var støttet av prinsesse Diana før hennes død og senere er blitt støttet av hennes sønn, prins Harry.

Prins Harry har tatt over sin mors rolle som frontfigur for MAG. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP

Kaller UNAids en «gutteklubb»

I dag går også en tidligere ansatt i FNs aids-byrå (UNAids) ut og angriper kulturen i organisasjonen.

Malayah Harper tar i The Guardian til orde for en uavhengig gransking av det hun sier er utbredt mobbing og kjønnsdiskriminering.

Hun kaller UNAids en «gutteklubb» og sier at hun selv ble trakassert og seksuelt angrepet da hun jobbet i organisasjonen.

Harper arbeidet i over ti år i UNAids og får støtte i kravet om gransking av seks andre kvinner.

De seks uttaler seg anonymt og beskriver en organisasjonskultur der menn i høytstående posisjoner tilbød forfremmelser i bytte med sex.

Anklagene kommer bare to dager etter at det ble kjent at UNAids nestleder, Luiz Loures, ikke vil fortsette i stillingen når han åremål går ut i slutten av mars.

Loures er blitt anklaget for trakassering og seksuelle overgrep, men en intern gransking sa at det ikke var tilstrekkelig bevis for å støtte anklagene.

UNAids nestleder, Luiz Loures, gjorde det fredag klart at han går av i slutten av mars. Foto: MONICA SCHIPPER / AFP

21 Røde Kors-ansatte

Fredag skrev Røde Kors' generalsekretær Yves Daccord på organisasjonens sider at siden 2015 har 21 ansatte enten blitt oppsagt for sexkjøp eller de har sluttet selv mens de var under etterforskning.

– Det er et svik mot menneskene og samfunnene vi er satt til å tjene. Det er i strid med all menneskelig verdighet og vi skulle passet bedre på for å forhindre dette, skriver Daccord.

De 21 tilfellene stammer fra de siste tre årene og Røde Kors at hendelser som skulle vært rapportert ikke er blitt inn.

Daccord sier at på grunn av den desentraliserte strukturen til Røde Kors, som opererer i over 80 land, er det mulig at andre hendelser ikke er blitt rapportert eller håndtert på en skikkelig måte.

22 organisasjoner

Avsløringene med sexkjøp, trakassering og overgrep i hjelpeorganisasjoner startet for drøyt to uker siden da Sunday Times kunne avsløre at ansatte i den britiske hjelpeorganisasjonen Oxfam kjøpte sex av prostituerte i Haiti etter jordskjelvet i 2010.

Unicefs visegeneraldirektør Justin Forsyth trakk seg torsdag fra sin stilling etter anklager om upassende oppførsel fra ansatte ved hans tidligere arbeidsplass Redd Barna. Foto: BRYAN R. SMITH / AFP

Oxfam-arbeidere har siden også blitt anklaget for sexkjøp i Tsjad og Sør-Sudan og nestleder Penny Lawrence har måttet gå av.

I dagene siden Oxfam-skandalen startet har det blitt avslørt lignende forhold i en flere andre hjelpeorganisasjoner:

Unicefs visegeneraldirektør Justin Forsyth trakk seg fra sin stilling etter anklager om upassende oppførsel fra ansatte ved hans tidligere arbeidsplass Redd Barna. Ifølge anklagene har Forsyth, som var leder for Redd Barna før han gikk over til UNICEF, oppført seg upassende mot kvinnelige ansatte.

Leger Uten Grenser (MSF) har opplyst at de reagerte på i alt 24 saker som omhandlet trakassering og seksuelle overgrep i fjor. Sakene resulterte i at 19 ansatte fikk sparken.

En ansatt i Flyktninghjelpen er blitt suspendert etter at det ble kjent at han i 2011 måtte slutte i Oxfam på grunn av anklager om sexkjøp på Haiti.

SOS-barnebyer fikk i 2016 inn 37 anmeldelser om seksuelle overgrep eller tvang, skriver SVT.

Plan International har opplyst at de har hatt seks bekreftede tilfeller der ansatte eller medarbeidere har begått seksuelle overgrep eller utnyttelse av barn. Organisasjonen skriver at overgrepene skjedde mellom 1. juli 2016 og 30. juni 2017.

Fredag skrev lederne for 22 britiske hjelpeorganisasjoner i Storbritannia et åpent brev i Huffington Post der de ber om unnskyldning for at sektoren noen ganger har sviktet.

I brevet lover de å sette i verk en rekke «umiddelbare og viktige» tiltak for å forhindre overgrep i fremtiden.

– Det skal ikke finnes noen toleranse for maktmisbruk, skriver de 22 som legger til at hjelpesektoren trenger «grunnleggende endringer».