Senatet skal granske Trump-medarbeideres forhold til Russland

Granskingen kommer etter at New York Times og CNN natt til onsdag skrev at medarbeidere i Trumps valgkamp hadde hyppig kontakt med medlemmer av russisk etterretning.

Republikanernes majoritetsleder i Senatet, Mitch McConnell, vil foreløpig ikke åpne for en uavhengig anklager. Foto: MARIO TAMA / AFP

Den skal skje som en del av de undersøkelsene som Etterretnings-komiteen i Senatet allerede har satt i gang etter påstandene om at Russland prøvde å påvirke valgkampen gjennom hacking.

Både Demokratene og Republikanerne skal delta i granskingen som nå får et langt større mandat, skriver Washington Post.

Granskingen skal nå også omfatte Mike Flynns kontakt med Russland i tiden etter valget og Trump-medarbeideres eventuelle kontakter med russisk etterretning under valgkampen.

Krever at Flynn vitner under ed

CNN melder at flere senatorer fra Det republikanske partiet, blant dem Bob Corker og John McCain, tar til orde for at Mike Flynn må komme til komiteen for å vitne under ed.

Faren for å bli tatt i å lyve og bli dømt for mened gjør slike vitnemål til et av de sterkeste virkemidlene Senatet har.

– Jeg tror det er sannsynlig at general Flynn på et tidspunkt vil bli bedt om å komme og snakke om sine aktiviteter etter valget, er den forsiktige måten Republikaneren Roy Blunt, et av medlemmene i etterretningskomiteen, sier det til CNN.

Senator John McCain måtte svare på spørsmål om gransking fra reportere i dag. Foto: MARK WILSON / AFP

Sterke ord fra McCain

En av republikanerne som har gått lengst i å ville granske Trump og forholdet til Russland, er nettopp senator John McCain.

McCain gikk onsdag også ut med kraftig kritikk til Det hvite hus' sikkerhetspolitikk.

– Hvem bestemmer? Jeg vet ikke om noen utenfor Det hvite hus som har svaret, sa mannen som var Republikanernes presidentkandidat i 2008.

Ville ha spesialkomite eller uavhengig anklager

Demokratene ønsket i utgangspunktet å opprette en egen komite eller aller helst en uavhengig anklager.

Når Kongressen utnevner en uavhengig anklager har vedkommende vide fullmakter til å etterforske.

Watergate-skandalen som førte til president Richard Nixons avgang kom etter at en uavhengig anklager var utnevnt og det samme gjaldt riksrettssaken mot Bill Clinton etter hans forhold til Monica Lewinsky.

Ettersom Republikanerne har flertall i Senatet var det ikke mulig for Demokratene å få oppnevnt en uavhengig anklager på egen hånd og de valgte derfor å støtte en gransking i Senatet.