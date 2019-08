Sektleder dømt til fengsel for slavearbeid – menighetens forretninger blomstrer på Fiji

I 2014 fikk grunnleggeren av kirken Grace Road Church, Shin Oku-ju, 400 personer til å flytte til stillehavsøya Fiji.

Den sørkoreanske sektlederen erklærte for sine tilhengere at øya var valgt ut av Gud som et fristed fra hungersnød og naturkatastrofer, og lovet dem et liv fri for bekymringer.

Men livet på øya var alt annet enn paradis på jord: Da kirkemedlemmene ankom øya måtte de gi fra seg sparepenger, eiendeler og pass.

Forrige uke fant en sørkoreansk domstol pastor Shin Oku-ju skyldig i vold, overgrep og svindel, og dømte sektlederen til seks år i fengsel.

– Ofrene ble utsatt for tvungent fangenskap, rutinemessig mishandling og psykologiske traumer, heter det i dommen.

Menighetens virksomhet blomstrer

Medlemmene skal ha blitt tvunget til å arbeide for kirkens bedrifter. På øya skal kirkens medlemmer ha blitt tvunget til slavearbeid i flere av kirkens bedrifter, blant annet på en plantasje.

Shin har startet flere selskaper i menighetens navn på øya, deriblant isbarer, restauranter, butikker salonger og en plantasje. Til tross for dommen, er virksomhetene i vekst, skriver Hawai'i Public Radio.

Nå fortsetter disse å vokse, takket være medlemmenes gratisarbeid.

Grace Road Church-plantasjen er fortsatt i full drift, og skal ha inngått en avtale med regjeringen om å pusse opp presidentboligen og Statsministerens kontor.

I 2017 ble Grace Road Church sine ledere, inkludert Shins sønn, Daniel Kim, tildelt statsministerens forretningspris.

– De ødelegger folks liv

En ung kvinne som rømte fra menigheten, Seo Yeong Lee, sier hun håper forretningene som tilhører Grace Road Church bli ulovlige på øysamfunnet.

– Det er ingen uskyldig kirke, eller bedrift. De ødelegger folks liv, sa hun til den australske avisen ABC.

– Jeg håper den fijianske regjeringen åpner øynene, og innser hva hun har gjort, og hva slags organisasjon dette egentlig er.