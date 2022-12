Mindre flamingoer fotografert over Magadi-sjøen og Natron-sjøen. De to var en gang en enkelt ferskvannssjø, men i dag er de to innsjøene sterkt alkaliske og giftige for de fleste former for dyre- og planteliv. De mindre flamingoene er et unntak på grunn av deres biologiske sammensetning, og fuglene elsker å livnære seg på algene som trives på overflaten. Fotograf Fayz Khan vant i kategorien årets unge klimafotograf.

Foto: Fayz Khan / CIWEM