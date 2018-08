SD-leder Åkesson angrep svensk P3: – En skitkanal

SD-leder Jimmie Åkesson var gjest hos P3, som er del av Sveriges Radio, i morges. Da programlederne fortalte at de snart skulle spille av et satireinnslag om ham – slik de også har gjort med de andre partilederne – ble Åkesson sint.

– En venstreliberal smørje

– Det var omtrent det jeg hadde forventet meg av denne skitkanalen jeg nå er med i, sa han og la til at han stilte opp til intervjuet fordi han var nødt, men sa at han aller helst ville ha sluppet.

Åkesson sa at han ville lagt ned P3, hvis han hadde vært sjef for kanalen.

– Jeg syns den er en venstreliberal smørje, sa den svenske politikeren.

I etterkant sa Åkesson at han mener at han ikke har noen planer om å legge ned offentlige medier og at han syns public radio fyller en ualminnelig viktig funksjon. Men at han mener oppdraget bør være å bygge samhold og kulturarv og fokusere på lokal nyhetsovervåking. Han etterlyser en politisk nøytralitet hos P3.

Sveriges Radios direktør Cilla Benkö svarer at det ikke er noen planer om å legge ned kanalen.

– Et grovt angrep

Kulturminister Alice Bah Kunkhe sier til Sveriges Television at hun reagerer sterkt på uttalelsen til Åkesson.

– Dette er et av de groveste angrepen jeg har hørt i min tid som kulturminister. Det er tydelig at Sverigedemokraterne er en trussel mot det frie ord, sier hun.

Moderaternas kulturpolitiske talsperson Olof Lavesson mener at sier det er uakseptabelt å true med nedlegging fordi man ikke liker innholdet.

– Slik oppfører ikke ledere fra seriøse partier seg, sier han til SVT.