Svensk politiker avbilder seg med våpen og «krigserklæring» mot storavis

Riksdagsrepresentanten Hanif Bali har gått konkret til verks på sin instagramkonto.

I en bildemontasje framstår han med en pistol i hver hånd og to automatgevær slengt over skulderen.

Bildet har teksten «Call of duty – Hanif & DN at war», en henvisning til krigsspillet Call of duty og avisen Dagens Nyheter.

IKKE SPESIELT BEGEISTRET: Den svenske statsministeren, Stefan Löfven, er kritisk til hva riksdagsrepresentant Hanif Bali har gjort. Det er valgkamp i Sverige, og de representerer forskjellige partier. Foto: Anders Wiklund/TT / NTB scanpix

– Tankeløst

Sosialdemokratens gruppeleder i Riksdagen, Anders Ygeman, sier til TT at det er fullstendig tankeløst av Hanif Bali.

Ygeman påpeker at det ikke er første gangen representanten har havnet i uvær.

Ygeman mener at Moderaternas partileder Ulf Kristersson ikke tar Balis oppførsel i sosiale medier på alvor.

Statsminister Stefan Löfven sier til Aftonbladet at Bali har trådt over alle grenser.

– Når vi snakker om å slå ring om pressefriheten, om nødvendigheten av en fri og undersøkende presse, så kommer altså en riksdagsrepresentant fra Moderaterna med dette! Det er fullstendig ut over alle grenser, sier Löfven.

– Skaper hatefulle situasjoner

– Jeg kan ikke forstå hvorfor noen i det hele tatt vil posere med våpen og skape hatefulle situasjoner, sier Balis partileder Kristersson til Expressen.

Han hadde ikke sett bildet da han uttalte seg til avisen, men sier han har løpende dialog med Bali om hvordan man skal oppføre seg på sosiale medier.

Noen offentlig skrape vil han imidlertid ikke dele ut.

Montasjen som skapte så mye bråk, er slettet fra Instagram. Bali har ikke sluttet å sende meldinger til Dagens Nyheter.

Lørdag publiserte han et nytt våpenbilde på Twitter, med et stikk mot Dagens Nyheter.

Refs av mediene

Medienes bransjeorganisasjon i Sverige tar saken svært alvorlig.

Direktør Jeanette Gustafsdotter viser til at det bare er noen uker siden en mann i Sundsvall ble tiltalt for planlegging av drap på journalister.

I mars ble Bali tvunget til å trekke seg fra partiledelsen og ta en pause fra Twitter.

Da hadde han publisert en E-post-utveksling mellom svensk UD og en journalist om et intervju med en ukrainsk menneskerettighetsaktivist.