Savnet indonesisk ubåt: Har oppdaget «objekt med sterk magnetisk styrke»

Både fly, helikoptre og en rekke skip leter på spreng etter ubåten KRI Nanggala-402, som forsvant under en øvelse på onsdag denne uken.

Ubåten har oksygenreserver for 72 timer. «Deadline» er lørdag klokken 03:00 lokal tid, altså klokken 21:00 norsk tid.

På en pressekonferanse tidlig fredag lokal tid opplyste stabssjefen i marinen Yudo Margono at de fortsatt ikke har noen klare spor etter ubåten. Men at de har kommet over et objekt med «sterk magnetisk styrke».

– Objektet ligger på en dybde av 50–100 meter, ifølge Margono.

Det er ikke klart om det observerte objektet ligger på sjøbunnen eller flyter i sjøen. Skip med utstyr for undervannslokaliseringer satt inn i området hvor observasjonen er gjort.

– Det ble oppdaget et sterkt magnetisk felt. Men det gjenstår å finne den nøyaktige posisjonen, sier den militære talsmannen Achmad Ridad.

Samtidig er det fra luften observert oljesøl i nærheten av der ubåten dykket under øvelsen på onsdag. Foreløpig kan det ikke fastslås om oljesølet kommer fra den savnede ubåten.

SAVNET: Bilde av KRI Nanggala-402 delt ut av den indonesiske marinen. Ubåten er savnet utenfor kysten av Bali. Foto: Handout / AFP

Har begrenset tid

En rekke fly, helikoptre, marinefartøy og redningsbåter gjennomsøker nå den nordre delen av Balihavet. Letingen ble gjenopptatt så raskt dagslyset var i ferd med å komme.

Talsmann Achmad Riad sier alle tilgjengelige ressurser er satt inn i søket etter den savnede ubåten. Foto: Firdia Lisnawati / AP

– Vi har bare tiden frem til klokken 03:00 lørdag morgen, så vi må forsøke alt vi kan i dag. Vi håper inderlig vi får gode nyheter, sier talsmann Achmad Ridad.

President Joko Widodo har kommet til havnebyen Banyuwangi på Java for å følge med.

– Vår hovedprioritet er sikkerheten til mannskapet på 53. Til de berørte familiene vil jeg si at jeg forstår dere, og vi gjør vårt beste for å redde alle om bord, sa Widodo på en pressekonferanse.

Øverstkommanderende for landets ubåtflåten var også om bord på KRI Nanggala-402 i forbindelse med øvelsen og er savnet sammen med de andre.

SAVNEDE: En indonesisk militær ser på plakaten med mannskapet på den savnede ubåten KRI Nanggala. Foto: Firdia Lisnawati / AP

Skip fra andre land på vei

Tp indonesiske ubåter og fire krigsskip er satt inn i letingen sammen med en rekke redningsfartøy.

Indonesiske myndigheter har også bedt andre land om bistand for å kunne lete over et større område.

Skip fra Malaysia, India og Singapore er på vei. USA bidrar med luftstyrker og et dykkerskip og en fregatt fra Australia er snart på plass.

Fregatten er utstyrt med spesialiserte instrumenter for undervannslokalisering, opplyser det australske forsvarsdepartementet.

Den amerikanske forsvarsministeren Lloyd Austin skal i løpet av dagen snakke med sin indonesiske kollega Prabowo Subianto.

Fakta om de største ubåtulykkene i fredstid Ekspandér faktaboks 15. november 2017: Den argentinske ubåten San Juan forsvant da den skulle vende tilbake til basen etter en øvelse. Ubåten ble funnet på 900 meters dyp året etter. Mannskapet på 44 omkom. Dårlig vedlikehold på grunn av innsparinger og ukvalifisert mannskap var årsaken til forliset.

9. november 2008: 20 personer døde av forgiftning da brannslukkingssystemet på en russisk atomdrevet ubåt ble utløst og giftig freongass sluppet ut under rutinetest i Japanhavet. 21 andre av mannskapet pådro seg skader.

25. april 2003: Alle 70 om bord på den kinesiske ubåten Ming 361 ble kvalt da en feil ved dieselmotoren førte til at ubåten ble tømt for oksygen.

12. august 2000: Den russiske atomdrevne ubåten Kursk synker i Barentshavet etter to eksplosjoner om bord, trolig forårsaket av en drivstofflekkasje. Hele mannskapet på 118 omkommer. 23 var i live i lengre tid i en luftlomme. Luken på ubåten ble omsider åpnet av norske dykkere, etter at russerne hadde forsøkt å åpne den i en uke.

7. april 1989: Den sovjetiske ubåten K-278 Komsomolets sank i Norskehavet etter at en brann førte til tap av all elektrisitet om bord. 42 av mannskapet på 69 omkom, resten ble berget av fiskebåter.

11. april 1970: En sovjetisk ubåt i november-klassen sank i Biscayabukten etter en brann om bord. 52 av mannskapet omkom, et ukjent antall greide å berge seg.

21. mai 1969: Ubåten USS Scorpio forsvinner sørvest for Azorene med 99 mennesker om bord. Vraket blir funnet fem måneder senere. Årsaken til havariet antas å ha vært en eksplosjon om bord.

10. april 1968: Den amerikanske atomdrevne ubåten USS Thresher synker under en øvelse sørvest for Cap Cod i Massachusetts. Alle 129 om bord dør, det største antall omkomne i et ubåtforlis i fredstid.

8. mars 1968: Den sovjetiske ubåten K-129 sank i Stillehavet med flere atomvåpen om bord. Mannskapet på 98 omkom. Den amerikanske marinen fant senere vraket nordvest for øya Oahu i Hawaii. Amerikanerne avviste at ubåten sank etter en kollisjon med en amerikansk ubåt, og sa det hadde vært en eksplosjon om bord.

Juni 1938: Den britiske ubåten HMS Thetis ble fylt med vann under en dykkeøvelse i Liverpool Bay med 103 mennesker om bord. Ubåten holdt seg flytende i flere timer, men bare fire av mannskapet kom seg ut i live.

17. desember 1927: Den amerikanske ubåten S-4 sank etter å ha kollidert med et kystvaktfartøy utenfor Provincetown i Massachusetts. Alle 40 om bord omkom, inkludert seks som overlevde mer enn et døgn i en luftlomme mens bergingsforsøket ble hindret av storm. Kilde: NTB/AP

Dybden er kritisk

Marinen mistet kontakten med ubåten under en øvelse på onsdag.

Ubåtsjefen på KRI Nanggala-402 hadde bedt om å få skyte ut torpedoer som en del av øvelsen, og mannskapet skal ha vært i gang med å forberede dette da kontakten ble brutt.

Ubåten tåler en dybde på 500 meter, mens dybder under det regnes som kritiske. Den store frykten er ubåten ligger for dypt til at mannskapet kan reddes.

– Ubåten er konstruert for å dykke på dybder fra 250 til 500 meter. Noe mer enn det kan være ganske skjebnesvangert, sa admiral Julius Widjojono på torsdag.

Han frykter ubåtens drivstofftank kan ha blitt ødelagt av vanntrykket. De dypeste områdene av Balihavet er 1500 meter.

En teori er at ubåten kan ha mistet motorkraften i forbindelse med dykket, og dermed ikke var i stand til å utføre nødprosedyrene.

Ubåten ble bygget i 1977 av et verft i Kiel i daværende Vest-Tyskland. Mellom 2010 og 2012 gjennomgikk ubåten vedlikehold og oppgradering ved et sørkoreansk verft.

