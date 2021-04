Torsdag morgen norsk tid sier admiral Julius Widjojono at den indonesiske marinen ikke har fanget opp noen tegn etter ubåten som forsvant etter en øvelse onsdag, melder Reuters.

Informasjonen så langt tyder ifølge Widjojono på at ubåten ikke har blitt sett eller hørt på marinens sonarer, og det har ikke vært noen kontakt med mannskapet.

Indonesiske myndigheter opplyste tidligere på dagen at de mener at den tyskproduserte KRI Nanggala-402-ubåten nå trolig ligger på mellom 600 og 700 meters – mye dypere enn den er konstruert for.

– Den er konstruert for å dykke på dybder fra 250 til 500 meter. Noe mer enn det kan være ganske skjebnesvangert, sa Widjojono, og la til at han tror ubåtens drivstofftank kan ha blitt ødelagt av vanntrykket.

Dersom ubåten har havnet så dypt som 700 meter, kan trykket ha revet opp ubåten. Australias forsvarsminister Peter Dutton sier til radiokanalen Sydney Radio 2GB at de innledende rapportene tyder på at vi står overfor en «fryktelig tragedie».

Det foregår nå et omfattende søk etter ubåten, men så langt er det ingen tegn til den. Foto: ANTARA FOTO / Reuters

Kan ikke hentes ut så dypt

Marinen mener at en elektrisk feil kan ha forekommet under dykket, noe som ville gjort at mannskapet mistet kontroll over ubåten.

Frank Owen i Australias institutt for ubåter sier til AP at ubåten nå kan være for dypt til at redningsmannskap kan gjøre noe.

– De fleste redningssystem for undervannsbåter kan hente ut personer fra en ubåt helt ned til 600 meters dybde. De kan gå dypere, for de har en sikkerhetsmargin bygd inn, men pumpene og andre systemer vil ikke kunne fungere. De kan overleve på den dybden, men ikke nødvendigvis operere, sier han.

Mannskapet på KRI Nanggala-402 kan ha nok oksygen frem til klokken tre natt til lørdag dersom ubåten ligger uskadd på dypet. Men tiden renner ut for letemannskapene.

– Oksygenreservene til ubåten varer i 72 timer etter en blackout. Vi har til lørdag klokken 03.00. La oss håpe vi finner dem, sier Yudo Margono, stabssjef i den indonesiske marinen, til journalister torsdag.

Flere land skal nå bistå i søket. Her gjør redningsmannskap og skip fra Singapore seg til å sette kurs mot Indonesia. Foto: Ng Eng Hen / AP

Flere land bistår

Fire krigsskip er satt inn i letingen etter ubåten, og Indonesia har bedt andre land om bistand i søket.

Skip fra Singapore og Malaysia forventes å ankomme en gang mellom lørdag og mandag. Indonesia opplyser at også Australia, USA, Tyskland, Frankrike, Russland, India og Tyrkia har tilbudt hjelp.

Sør-Koreas forsvarsdepartement sier torsdag at de også har tatt kontakt med indonesiske myndigheter og formidlet at de er villige til å bistå i søket.

Ubåtkatastrofen er den første av sitt slag i området. Internasjonale medier drar sammenligninger til Kursk-tragedien, da en russisk ubåt med 118 mennesker om bord gikk ned i Barentshavet 12. august 2000.