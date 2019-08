«I de neste 200 årene ventes alle våre isbreer å følge samme vei. Denne plaketten er for å erkjenne at vi vet hva som er i ferd med å skje, og hva som må gjøres. Bare du vil vite om vi gjorde det».

Det står å lese på en plakett ved den forsvunne isbreen.

Plaketten ble høytidelig avduket i helgen med en seremoni der blant andre Islands statsminister, Katrín Jakobsdottir, miljøvernminister Gudmundur Ingi Gudbrandsson og FNs høykommissær for menneskerettigheter Mary Robinson, var til stede.

Avskjedsplaketten for Okjökull. Foto: Jeremie Richard / AFP

Ber Nordisk råd erklære klimakrise

– Vi markerer en isbres død. Hadde vi noen gang trodd vi skulle gjøre det? sa Robinson.

Hun oppfordret Nordisk råd, som skal møtes på Island denne uka, til å erklære en klimakrise og å innføre krisetiltak.

Okjökull er kjent som den første av Islands isbreer som har måttet gi helt tapt for klimaendringene, og den ble erklært død av geologen Oddur Sigurðsson i 2014.

Satellittbilder fra U.S. Geological Survey viser isbreen mot slutten av nedsmeltingen i 1986 og frem til i dag.

Ikonisk isbre

Okjökull var en gang en ikonisk isbre på Island. Et geologisk kart fra 1901 skal vise at isbreen breiet seg på hele 38 kvadratkilometer. I 1978 viste et flyfoto at isbreen var redusert til tre kvadratkilometer.

Nå er den 15 meter tykk og mindre enn én kvadratkilometer. Det betyr at den er for «lett», noe som gjør at den ikke lenger glir på grunn av sin egen vekt, og har dermed sluttet å være en isbre fra 2014.

– Dette er en kraftig påminnelse om at flere isbreer vil forsvinne. Det vil bety en stor forandring for Island, bant annet fordi vi henter vannkraft fra elvene som kommer fra breene, sa statsminister Katrin Jakobsdottir på minneseremonien.

Isbreer smelter over hele verden

Men nedsmeltingen av Okjökull er langt fra unik, selv om Okjökull er den eneste som har forsvunnet helt på Island. Isbreer smelter nemlig over hele Island, og i resten av verden.

Den 27. mars uttalte Oddur Sigurðsson til den islandske avisen Morgunblaðið at med dagens tempo innen global oppvarming, vil alle landets isbreer smelte innen 200 år.

– Tilstanden til isbreer blir dårligere og dårligere, sa Sigurðsson.

Isbreer smelter på hvert kontinent, bortsett fra Australia som ikke har isbreer.

– Vi forsøker ikke å finne ut om isbreer smelter i fremtiden. Vi prøver å finne ut av hvor mye de smelter og hvor raskt det skjer, har glasiolog Alex Gardner i NASA uttalt til Mashable.