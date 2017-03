Säpo: – Den største terrortrusselen kommer fra enkeltpersoner

Det svenske sikkerhetspolitiet Säpo la i dag fram sin trusselvurdering og årsrapport for 2016. Dette var punktene som ble trukket frem som de store sikkerhetstruslene for landet i fjor og i tiden fremover:

Enslige terrorister

Cyberangrep

Spionasje

For å håndtere den stadig voksende trusselsituasjonen i landet, rekrutterte Säpo 200 nye medarbeidere bare i fjor. Det er ifølge dem helt avgjørende for det som venter dem.

Forandret trusselbilde

– Trusselbildet i Sverige er helt annerledes. Vi har aldri før hatt en større og mer komplisert oppgave enn nå, sier sjefen for Säpo, Anders Thornberg.

Årsaken skal blant annet være at den sikkerhetspolitiske situasjonen i landet har endret seg og gitt Sverige en økt militærstrategisk betydning. Svenske statsborgere som har reist til utlandet for å bidra i internasjonal terrorisme må ses på med bekymring, bekrefter rapporten.

Landets IT-og informasjonssikkerhet er de siste årene blitt svært svekket, som følge av flere cyberangrep utført av fremmede makter.

Hackerangrep mot myndighetene sitt IT-system viser et helt nytt og avansert angrepsnivå som Säpo bekrefter kommer fra statlige aktører i utlandet.

Bare i fjor opplevde Sverige å bli rammet av over hundre tusen cyberangrep. Her har utviklingen vært voksende.

– Dette viser at det fins reelle og alvorlige trusler mot Sveriges sikkerhet, kommer det frem i Säpo-rapporten.

Flere terrorangrep

I trusselvurderingen som ble gjort rede for i dag formiddag, kom det fram at det er stor sannsynlighet for at flere terrorangrep kan ramme landet i nær framtid.

Disse angrepene vil mest sannsynlig bli utført av en gjerningsperson som handler alene.

– Det eksisterer et trusselbilde i Sverige fra enkeltpersoner som er inspirert av ulike ekstreme ideologier. At de opererer alene gjør at de er vanskeligere å oppdage ettersom etterforskning stort sett går ut på å kartlegge kontakter mellom ulike individer, sier assisterende enhetssjef Fredrik Hallström til den svenske avisen Expressen.

– Vi hadde ingen terrorangrep i Sverige i 2016, men angrepene i Nice, Brussel og Paris viste at personer med forbindelser til Sverige deltar i den internasjonale terrorismen, sa Thornberg på pressekonferansen.

Spionasje

I rapporten bekreftes det også at spioner fra andre land har prøvd å søke jobb eller verve ansatte i svenske bedrifter med sikkerhetsklarering. Disse enkeltpersonene skal dermed ha innhentet svært sensitiv informasjon som kan ha vært sendt ut til fremmede makter i utlandet.

Det ser Säpo svært alvorlig på, og frykter det kan svekke hele landets forsvar. Spesielt ble Russland omtalt som den største etterretningstrusselen for Sverige, som daglig følger med på spionaktiviteten som bedrives fra deres nabo i nord.

