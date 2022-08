En ny video skaper hodebry for Finlands unge statsminister, kort tid etter at det ble rettet mistanke om narkotikabruk mot henne.

Bildene skal ifølge vitner til den finske nettavisen Seiska vise Sanna Marin på nattklubb kl. 04.00 på natten 7. august. Der danset hun hofte-til-hofte med en ukjent mann.

Ifølge finske medier er mannen i videoen rockestjernen Olavi Uusivirta.

Sanna Marin (36) er gift og har et barn. Hun sier hun ikke vil kommentere den nye videoen.

Sanna Marin måtte kommentere festvideoene som har sirkulert i sosiale medier. Du trenger javascript for å se video. Sanna Marin måtte kommentere festvideoene som har sirkulert i sosiale medier.

Har testet seg for narkotika

På en pressekonferanse fredag ettermiddag sier Marin at de siste dagene har vært tøffe for henne personlig.

Hun sier også at hun har testet seg for narkotikabruk. Resultatet vil være klart innen en uke.

Sanna Marin holder pressekonferanse fredag ettermiddag etter at en ny festvideo av henne ble lekket på sosiale medier. Foto: RONI REKOMAA / AFP

– Jeg har aldri i mitt liv tatt narkotika, understreket hun.

På pressekonferansen fikk Marin spørsmål om hun ville ha vært beredt til å håndtere en krevende sikkerhetskrise den kvelden hun ble filmet.

Marin viser til at det er svært usannsynlig at det ville blitt kalt inn til et møte i nasjonalt sikkerhetsråd midt på natten. Hun sier også at hun hele tiden er tilgjengelig via sikkerhetsvaktene sine.

«Melgjengen»

På onsdag ble det rettet mistanker mot Marin for å ha brukt narkotika etter at en ellevill video av henne som danser på fest ble lekket.

I bakgrunnen roper en mann «melgjengen». «Mel» er finsk slang for kokain.

Marin avviste anklagene blankt i går, og sa at hun ikke visste hvorfor det ble ropt om «melgjengen».

– Jeg har ikke brukt narkotika, og ikke brukt noe annet en alkohol. Jeg har danset, sunget, festet og gjort noe som er helt lovlig, sa Marin.

Sanna Marin måtte i desember 2021 beklage at hun hadde besøkt en nattklubb samtidig som det var innført strenge regler for hva regjeringsmedlemmer kunne gjøre, på grunn av covid-19-epidemien.