Ny festvideo skaper hodebry for finsk statsminister

Det var onsdag en rundt et minutt lang video med den finske statsministeren Sanna Marin på fest begynte å sirkulere i sosiale medier.

På festen danses det, drikkes og bannes, noe som ikke er spesielt unormalt på fester både i Norge og Finland.

Sanna Marin måtte kommentere festvideoene som har sirkulert i sosiale medier. Du trenger javascript for å se video. Sanna Marin måtte kommentere festvideoene som har sirkulert i sosiale medier.

Det spesielle er at festen med den finske statsministeren i sentrum ble filmet, og at det på videoen kan høres at det snakkes noe om at dette er en «meljeng», noe som kan tolkes som at det på festen også er brukt narkotika.

Mel kan i denne sammenheng tolkes som pulver, som igjen kan være narkotiske stoff.

Det må understrekes at ut ifra det materiale som foreligger, er vanskelig å si om det virkelig er dette som blir sagt, noe også statsminister Sanna Marin var klar på da hun torsdag morgen ble konfrontert med videoen.

Marin: Jeg har gjort lovlige ting

– Jeg har ikke brukt narkotika, og ikke brukt noe annet en alkohol. Jeg har danset, sunget, festet og gjort noe som er helt lovlig.

– Og jeg har heller ikke vært i slike situasjoner der jeg har sett at andre har brukt narkotika sa Sanna Marin til YLE.

Videoen viser Marin sammen med en rekke andre mer eller mindre kjente mennesker i livlig dans på en fest i det som ser ut til å være et privathjem.

Marin sa at hun var forundret over at noen hadde offentliggjort videoen, og mener dette er en klar krenkelse av hennes privatliv.

Videoen med den finske statsministeren er den store nyhetssaken i Finland torsdag. Foto: MATIAS HONKAMAA / AFP

Gå og test deg

Lederen for det populistiske partiet Sannfinnene, Riikka Purra sier at hun mener at statsminister Sanna Marin frivillig bør ta en test for mulig bruk av narkotika, for på den måten å få en slutt på ryktene.

Marin skal i følge flere finske medier har opplyst at hun er villig til å la seg teste for bruk av narkotika.

– Vi har tillit til statsministeren sa gruppeleder for sosialdemokratene i den finske Riksdagen, Antti Lindtman, på en pressekonferanse i Kuopio, ifølge den finske avisen Helsingin Sanomat.

Sanna Marin måtte i desember 2021 beklage at hun hadde besøkt en nattklubb samtidig som det var innført strenge regler for hva regjeringsmedlemmer kunne gjøre, på grunn av covid-19-epidemien.