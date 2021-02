Det avgjorde en storjury, som har som oppgave å undersøker om det er grunnlag for tiltale, torsdag. Dermed er saken avgjort, opplyser John Flynn, statsadvokat ved påtalemyndigheten i Erie County.

En tydelig engasjert Flynn er klar på at han mener avgjørelsen er feil.

– Dette var ikke attentatet på John F. Kennedy, sier Flynn. Dette var ikke en komplisert sak. Videoen av hendelsen taler for seg selv, sier Flynn.

Forbipasserende filmet hendelsen. Bildene av dyttingen var en av flere videoer fra fjoråret som førte til en økende frustrasjon over det som ble omtalt som overdreven bruk av makt fra politiet i USA. Du trenger javascript for å se video. Forbipasserende filmet hendelsen. Bildene av dyttingen var en av flere videoer fra fjoråret som førte til en økende frustrasjon over det som ble omtalt som overdreven bruk av makt fra politiet i USA.

Ikke beskyttet

Statsadvokaten sier han gjorde alt i hans makt for at det skulle bli tatt ut tiltalte mot de to politimennene.

– Jeg har vært marineoffiser i 28 år, og jeg lever hver dag i tråd med noen kjerneverdier: Ære, mot og forpliktelse, sa Flynn på en pressekonferanse, ifølge CNN.

Flynn sier han har forsøkt å behandle politimennene på samme måte som sivile hadde blitt behandlet i en lignende situasjon.

– Jeg gikk inn til juryen, og jeg la frem alt av relevante bevis. Jeg ga dem flere vitner, og alt som hadde uavhengig bevisverdi. Det har dere mitt ord på, sier Flynn.

– Ingen kriminell hensikt bak

Begge betjentene ble suspendert og pågrepet etter hendelsen. De nektet straffskyld og ble etter hvert løslatt uten kausjon.

En av politibetjentenes advokater har tidligere sagt at det ikke var grunnlag for å hevde at betjentene mente å skade mannen.

Den største fagforeningen for politiansatte i Buffalo er svært glade for at det ikke blir tatt ut tiltale.

John Evans, president i fagforeningen, sier de to politibetjentene kun fulgte vanlige prosedyrer, samt ordre fra sine overordnede om å fjerne demonstranter fra den aktuelle gaten under «svært vanskelige omstendigheter».

– Juryen så at det ikke lå noen kriminell hensikt bak. Disse politibetjentene har vært gjennom et helvete. Vi ser frem til at de kan komme tilbake til jobb, sier Evans.

Bilder fra stedet viser at Gugino ble liggende på bakken etter hendelsen. Foto: Mike Desmond / AFP

Kraniebrudd

En kameramann fra en nyhetskanal fanget det som skjedde i Buffalo i New York i juni i fjor. Martin Gugino (75) deltok i demonstrasjoner i protest mot politivold og drapet på George Floyd i Minnesota i mai.

Opptaket fra hendelsen, som gikk verden rundt, viser at 75-åringen går mot flere politibetjenter, og stiller seg i veien for dem. Gugino gestikulerer mens han holder noe, trolig en mobiltelefon i hendene.

USAs tidligere president antydet at 75-åringen forsøkte å provosere fram dyttingen. Foto: Jim Bourg / Reuters

To av politimennene reagerer med å dytte den høye 75-åringen kraftig bakover. Gugino mister balansen og slo hodet i bakken, slik at han begynte å blø. Ifølge flere medier var 75-åringen innlagt på sykehus i om lag en måned etter hendelsen. Han fikk behandling for kraniebrudd og hodeskader.

Hans advokat, Kelly Zarcone, uttalte til CNN at Gugino var i stand til å gå, om enn «med litt hjelp etter», etter å ha blitt skrevet ut. Advokaten har ikke kommentert den siste utviklingen i saken.

– Beklager ingenting

Statsadvokaten vil ikke beklage at de betjentene ble pågrepet i utgangspunktet.

– Jeg beklager ingenting, sier Flynn.

– Jeg ville ikke ha endret noen av avgjørelsene jeg tok da dette skjedde. OK? Jeg kommer ikke til å si at det som har skjedd nå er riktig, etter min mening. Jeg mener fortsatt at det ble begått en forbrytelse her.

Trump antydet provokasjon

Videoen vakte kraftige reaksjoner i USA. USAs tidligere president Donald Trump antydet på Twitter at hendelsen egentlig var en provokasjon i regi av antifascister. Disse påstandene stemmer ikke, ifølge flere amerikanske medier, som New York Times.

Rundt samme tid fikk flere andre videoer som ifølge kritikerne viser overdreven maktbruk fra politiets side massiv oppmerksomhet i USA.

Demonstrasjonene førte til at Black Lives Matter-bevegelsen igjen fikk internasjonal oppmerksomhet. Bevegelsen oppsto i utgangspunktet som en reaksjon på at 17-åringen Treyvon Martin ble skutt og drept i 2017.

Ifølge organisasjonen ACLED var det over 10.000 Black Lives Matter-demonstrasjoner i USA fra 22. mai til 22. august 2020.