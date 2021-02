Boris Jeltsin, Russlands første demokratisk valgte president, var kjent for å være både uforutsigbar og ikke alltid helt edru – selv på offisielle oppdrag.

At han ikke nødvendigvis holdt seg til oppsatt program, fikk blant andre kong Harald og dronning Sonja erfare.

– Jeltsin var en fargerik president?

– Ja, det kan man trygt si, sier kong Harald.

30 år etter at kong Harald og dronning Sonja ble Norges kongepar, forteller de i NRK-serien «Rex-faktor – kongeparets reiser for Norge» om sitt arbeid for Norge internasjonalt, og om møter og opplevelser med all verdens statsledere. Blant dem var altså Jeltsin.

Se «Rex-faktor» her.

Svingte seg mellom bordene

I 1998 dro kongeparet på statsbesøk til Russland for å berede grunnen for store spørsmål om handel og miljø, og åpne dører for norsk næringsliv i det nye Russland etter Sovjetunionens fall.

Det ble imidlertid president Jeltsins spontane påfunn som preget besøket.

– Det husker jeg veldig godt, sier dronning Sonja og smiler.

Hendelsen hun ser tilbake på, skjedde under gallamiddagen i Kreml til ære for de norske, kongelige gjestene. I Russlands maktsentrum satt kongepar, presidentpar, norske og russiske statsråder og andre gjester rundt festpyntede bord.

– Vi var under Katarina-kuppelen. Hele det området var nettopp pusset opp, det var aldeles nydelig. Der sitter vi og spiser ved høytidelig bord, forteller dronningen.

– Så er det et lite orkester der. Og for å spørre om noe, så spør jeg hva slags musikk presidenten liker. Før jeg hadde fått ord for meg, rekker han opp hånden og sier: «Vals! Waltz!» Og engasjerer meg.

Orkesteret spilte opp til dans, og den russiske presidenten tok med seg den norske dronningen ut på gulvet. Der, under kuppelen, svingte de to seg alene mellom gallagjestene og bordene i en spontan vals.

«Danse-dronningen» sjarmerte Russlands president Du trenger javascript for å se video.

Lattermild konge: Delegerte dansen til utenriksministeren

– Det var ingen andre som fulgte med. Jeg hadde kanskje håpet at kongen ville ha tatt med seg presidentfruen og kommet utpå, men det skjedde ikke, sier dronning Sonja og ser bort på kongen.

– Nei, jeg delegerte det til utenriksministeren, svarer kong Harald raskt.

– Det skjedde ikke, det heller, for de sto igjen, alle sammen, sier dronning Sonja smilende.

Kongen bryter ut i latter.

BEGEISTRET: Den russiske presidenten Boris Jeltsin var svært begeistret for dronning Sonja. Her skåler de to i Kreml, like før Jeltsin ville ha dronningen med på dans. Foto: Tor Richardsen / NTB

Dronningen tar den uventede «svingomen» med en av verdens mektigste menn med et smil.

– Han var veldig god til å danse. Så det var jo ganske artig. Men det var helt uventet, sier hun og ler.

Med fotoforbud under gallamiddagen, finnes det ikke bilder av den minneverdige seansen. Men da Jeltsin under statsbesøket i 1998 fikk spørsmål av NRK om dansen med dronning Sonja, var det tydelig at presidenten var imponert over den norske «dancing queen».

Med stor innlevelse beskrev han hvordan hun hadde danset så lett og elegant fra den ene siden til den andre – ja, langt bedre enn hans egen kone, slo Jeltsin fast.

MUNTRE MINNER: Historien om da den russiske presidenten plutselig ville svinge seg med dronning Sonja, vekker latter hos kongeparet. Foto: Geirr Larsen / NRK

Også kong Harald husker episoden godt den dag i dag.

– Jeg satt ved siden av der. Det var helt greit, det, men jeg var rask med å delegere til utenriksministeren at det var han som skulle danse, da, sier han til NRK.

– Så det er derfor man har med en utenriksminister, altså, parerer dronning Sonja og ler.

Tok dronningen og statsministeren under armen: – Bringebær med fløte!

En hendelse mange nordmenn derimot har sett bilder av, skjedde under Jeltsins besøk i Norge to år tidligere, i 1996.

Ledsaget av dronning Sonja i den ene armen, var den russiske presidenten på vei inn til lunsj på et hotell i Oslo, da han plutselig stanset opp foran fotografene.

– Unnskyld, det blir en liten stopp. Jeg kan ikke hjelpe det, sa en smilende dronning Sonja.

Da daværende statsminister Gro Harlem Brundtland kom til, tok Jeltsin like godt henne i den andre armen og utbrøt på russisk:

– Bringebær med fløte!

På hver sin side av presidenten sto da Norges dronning, kledd i mørkerosa, og Norges statsminister, kledd i hvitt.

– Jeg tror han likte å improvisere, sier dronning Sonja om hendelsen nå.

Russlands tidligere president Boris Jeltsin arm i arm med Gro Harlem Brundtland og dronning Sonja. Du trenger javascript for å se video. Russlands tidligere president Boris Jeltsin arm i arm med Gro Harlem Brundtland og dronning Sonja.

Møtte Jeltsin igjen etter presidentperioden: – Helt annerledes

Det får kong Harald til å minnes en annen hendelse fra Jeltsins besøk i Norge. For da hans faste tolk oversatte feil, eller i galt tempo, lot ikke presidenten det gå upåaktet hen.

– Han var så rasende på tolken sin. Så han skjelte ham ut, og denne stakkars tolken måtte jo oversette alt sammen til oss, sier kong Harald og ler.

– Hva var det konen hans sier da?, spør dronning Sonja og snur seg mot kongen.

– Ja, hun satt ved siden av meg og himlet litt med øyene og sa: «Jeg vet aldri hva den mannen finner på».

Kongen og dronningen bryter ut i latter.

– Men jeg må si til hans forsvar, holdt jeg på å si, at jeg hadde besøk av ham noen år etter at han var gått av som president. Og da var han helt normal, for å si det sånn. Helt nedpå, helt normal og helt annerledes enn da han var president, sier kong Harald.

– Da var ansvaret...?

– Borte. Kanskje det, ja, sier kongen.

Boris Jeltsin var blant annet tilbake i Norge i forbindelse med utstillingen «Norge-Russland: Naboer gjennom 1000 år» i 2004.

Jeltsin hadde tatt initiativ til utstillingen mens han var president. Han foreslo overfor kong Harald i 1998 en utstilling som skulle vise de tette båndene mellom Norge og Russland.

Da kong Harald åpnet utstillingen, fremhevet han disse båndene. Han påpekte at Russland var første nasjon som anerkjente Norge som selvstendig nasjon i 1905. Det førte også til at Russland ble det første land som Norge fikk diplomatiske forbindelser med, sa kongen.

Jeltsin benyttet for øvrig norgesbesøket i 2004 også til å dra på fiskeferie i Trøndelag.

Boris Jeltsin døde i 2007, litt over sju år etter at han overraskende gikk av som president i Russland og ble etterfulgt av sin statsminister, Vladimir Putin.