Russland utviser over 50 britiske diplomater 

– Vi har bedt om paritet. Britene har 50 flere diplomater i Russland enn vi har i Storbritannia, sier en talskvinne for det russiske utenriksdepartementet til Reuters.

– Litt over 50 må derfor reise, sier Maria Zakharova.

Russisk UD kalte fredag diplomater fra en rekke land inn på teppet og varslet om at drøyt 150 diplomater måtte pakke kofferten, blant dem en diplomat ved Norges ambassade i Moskva.

Theresa May hevder russiske myndigheter sto bak attentatet på Skripal og har fått bred internasjonal støtte i sin kritikk av Moskva. Foto: STEFAN ROUSSEAU / AFP

Bakgrunnen er at en rekke land med Storbritannia i spissen har utvist russiske diplomater i forbindelse med nevegift-attentatet mot den russisk eksspionen Sergej Skripal og datteren Julia i Salisbury 3. mars.

Etterlyser bevis

Britene hevder russiske myndigheter sto bak attentatet på Skripal, noe russiske myndigheter nekter og har etterlyst beviser for.

Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) har fått tilgang til prøver av nervegiften som angivelig ble benyttet i attentatet mot Skripal, men har foreløpig ikke konkludert med hvilken opprinnelse den har.

Storbritannias statsminister Theresa May hevder likevel at det er hevet over enhver tvil hvem som sto bak attentatet og har også fått en rekke andre land til å utvise russiske diplomater, blant dem Norge.

Russlands utenriksminister Sergei Lavrov er dypt provosert og frustrert over Storbritannias konklusjon og reaksjon på attentatet på Skripal. Foto: YURI KADOBNOV / AFP

Samme antall

Russlands første svar på britenes utvisning av 23 diplomater, var å utvise like mange britiske diplomater.

Nå opplyses det at over 50 må forlate Russland.

Moskva-ambassadør Laurie Bristow fikk fredag frist på en måned til å redusere antallet britiske diplomater i Russland til samme antall som Russland har i Storbritannia.