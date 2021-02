Russland utviser diplomater: Iskaldt mellom EU og Russland

Diplomatene som nå er erklært uønsket i Russland, arbeider ved de svenske, tyske og polske diplomatiske representasjonene i St. Petersburg og Moskva.

Ifølge det russiske utenriksdepartementet skal diplomatene ha vært til stede ved det de kaller «ulovlige demonstrasjoner» søndag 23. januar.

De svenske og polske diplomatene skal ifølge russiske UD har deltatt i demonstrasjonene i St. Petersburg, mens den tyske skal ha vært til stede i Moskva.

Dette er ikke i tråd med internasjonale regler for diplomater skriver det russiske utenriksdepartementet i en pressemelding som er lagt ut på deres hjemmesider nå i ettermiddag.

Det svenske utenriksdepartementet sier i en kommentar at de tilbakeviser at deres diplomat deltok i demonstrasjonene i St. Petersburg.

Dette er fullstendig ubegrunnet skriver svensk UD i en uttalelse, og forbeholder seg retten til å svare på den russiske utvisningen.

Vestlige diplomater, også fra den norske ambassaden i Moskva, var til stede da Aleksej Navalnyj ble framstilt for retten i Moskva 2. februar og fikk en tidligere betinget dom omgjort til 3,5 års fengsel.

Iskald forhold mellom EU og Russland

– En ytterligere forverring av forholdet mellom EU og Russland kan få uante konsekvenser. Det sa Russlands utenriksminister Sergej Lavrov, etter det første møtet på fire år på toppnivå med EU i Moskva fredag.

Det lenge planlagte toppmøtet mellom EU og Russland skulle etter planen berede grunnen for et bedre samarbeid.

Men etter arrestasjonen og fengslingen av den russiske opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj, var det allerede under starten på samtalen i Moskva fredag en spent stemning.

– Arrestasjonen av Aleksej Navalnyj er et godt eksempel på hvor lavt nivået i våre relasjoner er nå, sa EUs utenrikssjef Joseph Borrell.

Den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov fulgte opp med å si at EU for øyeblikket er en upålitelig partner.

Russisk politi kritiseres for røff behandling av de tusener som er arrestert etter demonstrasjonene til støtte for Aleksej Navalnyj Foto: Dmitri Lovetsky / AP

Ønsker etterforskning

Josep Borrell sa at det er en klar vei ut av det uføret som EU og Russland nå er inne i.

Det er å sette fri Aleksej Navalnyj, og samtidig etterforske forgiftningen av ham i august 2020.

– En fullstendig etterforskning ville kunne klargjøre hva som skjedde i forbindelse med forgiftningen sa Borrell.

Josep Borrell oppfordret Russland til å etterforske forgiftningen av Aleksej Navalnyj Foto: RUSSIAN FOREIGN MINISTRY / Reuters

Lavrov svarte med å be journalistene gå nærmere etter i sømmene de resultatene som er kommet fra laboratorier i Frankrike og Sverige. Der er det slått fast at Navalnyj ble forgiftet av et stoff som tilhører det som kalles Novitsjok-klassen.

Hvem står bak politikerdrap i Russland?

Nye sanksjoner?

Flere politikere i EU har tatt til orde for nye og kraftige sanksjoner mot Russland.

Josep Borrell sa på pressekonferansen at det for øyeblikket ikke er fremmet noe forslag om sanksjoner fra noe land.

– EUs ledere skal i mars diskutere forholdet mellom EU og Russland, og mitt besøk her er en del av forberedelsene til dette møtet sa Borell.

Putin kan nå ha knust all politisk motstand

Kan Sputnik redde forholdet?

Det mest positive som kom fram etter dagens møte i Moskva, var den uforbeholdne rosen som Borrell kom med av den russiske vaksinen.

Sputnik V har fått gode skussmål med en effektivitet mot covid-19 viruset på mer enn 91 prosent.

Borell gratulerte Russland og forskerne i landet med at de har klart å utvikle det som ser ut til å være en effektiv vaksine.

Den russiske Sputnik V-vaksinen godkjennes nå i flere og flere land. Foto: SAEED KAARI / AFP

Sergej Lavrov trakk også fram at hans amerikanske kollega Antony Blinken i en telefonsamtale dagen før også hadde rost Russland for Sputnik V.

Han sa at Russland er villig til å samarbeide med andre land, ikke minst legemiddelprodusenten AstraZeneca, for å få flest mulige vaksinert - så raskt som mulig.

Aleksej Navalnyj på nytt i retten

Den russiske opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj møtte i dag igjen i en rettssal i Moskva, der han må svare for anklager om at han har fornærmet en 95 år gammel veteran fra 2. verdenskrig.

Aleksej Navalnyj var fredag på nytt i retten i Moskva, denne gangen anklaget for ærekrenkelser. Foto: HANDOUT / AFP

Aleksej Navalnyj fikk 2. februar omgjort en tidligere betinget dom til fengsel i 3,5 år, men fratrekk for den tiden har tidligere har sittet i varetektsfengsel.

Navalnyj skrev at en rekke personer, inklusiv krigsveteranen Ignat Artemenko, var en skam for landet. Årsaken er at de støttet innføringen, som gjorde det mulig for president Vladimir Putin å sitte som president helt fram til 2036.