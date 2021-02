Putin kan nå ha knust all politisk motstand

Russiske myndigheter har vist vilje til makt og brutalitet etter at opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj overrasket dem ved å vende tilbake til hjemlandet, etter at han var behandlet for det som etter alt å dømme et forsøk på å forgifte ham under et opphold i Sibir i august 2020.

Hvem står bak politikerdrap i Russland?

Arrestasjonen og nå fengselsdommen mot Navalnyj har samlet den russiske opposisjonen, og fått titusener ut på gatene, og fått det til å koke på de mediene som fremdeles er relativt frie.

Opposisjonspolitikere, som tidligere har vært kritisk til det de mener er Navalnyjs kyniske populisme og lefling med ulike politiske strømninger, har nå flokket seg bak ham.

De mener dette er en desperat forsvarskamp for å bevare det som er igjen av det russiske demokratiet som vokste fram etter Sovjetunionens oppløsning i 1991.

En av dem er den tidligere sjakkverdensmesteren Garry Kasparov, som i motsetning til Navalnyj har fulgt i mange russiske opposisjonelles fotspor, og valgt å bosette seg i utlandet.

Hvem er Aleksej Navalnyj? Du trenger javascript for å se video.

Oppfordring til taktisk stemmegivning

Det av Navalnyjs politiske utspill som trolig har irritert president Vladimir Putin og makteliten mest, er oppfordringen til såkalt taktisk stemmegivning i valg.

Målet har vært å få valgt personer som ikke tilhører Putins parti, Det forente Russland. Flere steder har dette vært en suksess, selv om det neppe har ført til store forandring i praktisk politikk.

«Navalnyjs tilhengere får plass i bystyrer, det vil bekymre Putin-regimet»

Mange i den liberale opposisjonen har også grint på nesen over å stemme på kandidater fra Kommunistpartiet eller fra Liberaldemokratene, ledet av den notoriske nasjonalisten Vladimir Zjirinovskij.

Begge disse partiene har i det store og hele vært lojale støttespillere for Putin og tidligere president og statsminister Dmitrij Medvedev.

Gamle «opposisjonsledere»

I det som virket som en dårlig regissert forestilling gikk både kommunistlederen Gennadij Ziuganov og Zjirinovskij offentlig ut med kraftig fordømmelse av Navalnyj og oppfordringen til demonstrasjoner, etter at han ble arrestert ved hjemkomsten fra Tyskland 17. januar.

Dette er et paradoks, for formelt skal disse to være Russlands ledende opposisjonsfigurer, innen for «den ansvarlige opposisjonen».

Gennadij Ziuganov har ledet det russiske kommunistpartiet siden 1993. Foto: MAXIM SHEMETOV / Reuters

Men i begge disse partiene skjer det ting regionalt ute i det store Russland. Der ser vi at lokale kommunister, gjerne fra den yngre generasjon, samarbeider med liberalere og tilhengere av Navalnyj.

Det var nettopp etter en turne i Sibir, at Aleksej Navalnyj ble forsøkt forgiftet, etter alt å dømme av den russiske sikkerhetstjenesten FSB.

For Putin og Det forente Russland er det derfor en garantist for fortsatt full kontroll over russisk politikk at veteraner og lojale støttespillere som Zjuganov og Zjirinovskij kontrollere sine partier, og ikke mer «upålitelige» yngre krefter.

Parlamentsvalg til høsten

Derfor mener mange at den neste styrkeprøven i russisk politikk vil komme i forbindelse med parlamentsvalgene til høsten.

Vil det lykkes for den liberale opposisjonen, med Navalnyj etter alle solemerker plassert i et fengsel, å alliere seg med andre krefter?

Meningsmålinger har vist at Det forenede Russland skårer svært dårlig, rundt 30 prosents oppslutning. Det er bare er takket være valgsystemet og Putins personlige popularitet partiet klarer å vinne valg.

Vladimir Putin har sammen med Dmitrij Medvedev dominert russisk politikk i 20 år. Her henges en reklameplakat av dem opp i forbindelse med valgene i 2011. Foto: Eduard Korniyenko / Reuters

Nøkkelen til Putins dominans ligger i hans totale kontroll over maktapparatet, ikke minst politiet og sikkerhetstjenesten FSB.

I tillegg har han kunnet stole på lojalitet fra den økonomiske eliten, som fram for alt ønsker stabilitet.

Det mest interessante nå, etter maktdemonstrasjonen overfor Navalnyj, er om den økonomiske eliten fortsatt mener at et styre under Putin er det eneste alternativet for Russland.

Russisk opprørspoliti utenfor Kreml etter dommen mot Aleksej Navalnyj 2. februar 2021 Foto: Pavel Golovkin / AP

Mange beundrer Navalnyjs mot

Mange sympatiserer nok i det stille med Navalnyjs ideer om et liberalt og transparent styre med mindre korrupsjon og ikke minst, et uavhengig rettssystem.

Men det er et langt steg å gå ut med et slikt syn offentlig og enda lengre å gå ut på gatene for å vise dette, ikke minst når det i praksis er nesten umulig å demonstrere «lovlig» i Russland i dag.

Mange russere, som i utgangspunktet ikke sympatiserer med Navalnyj politisk, beundrer også hans mot og for at han er villig til å risikere sitt liv for å kjempe for den han mener er riktig.

Opposisjonspolitikeren Navalnyj arrestert på flyplassen i Moskva

Han har ikke gjort som mange andre og dratt til en relativt trygg eksil i utlandet og derfra framføre sin kritikk mot Putin.

En Navalnyj i frihet med muligheter til å møte velgerne via media og på torg og plasser, kan være det som kan velte Putin og hans regime. Dette vet Putin veldig godt.

Aleksej Navalnyj i Moskva byrett 2. februar 2021. Foto: SIMONOVSKY DISTRICT COURT / Reuters

Derfor kan dommen han fikk mandag, og som skal holde ham i fengsel i minst 2,5 år, fort bli den første av flere.

Et regime som er villig til å forgifte sine motstandere, har ikke noe problem å finne paragrafer i loven som kan holde Navalnyj innesperret i lang tid framover. Det er dårlig nytt for opposisjonen.

Verre en Stalin?

Forfatteren Boris Akunin skriver i et blogginnlegg at han mener sovjetmyndighetene oppførte seg mer sivilisert overfor sine motstandere enn det Putin og hans regime gjør.

– Dissidenten og atomfysikeren Andrej Sakharov ble i 1980 sendt i eksil til det daværende Gorkij, mens Putin sender Navalnyj til en fangeleir, skriver Akunin.

Det har vært trukket paralleller mellom 1930-tallets Sovjetunionen under diktatoren Josef Stalin og det som nå skjer under Putin.

Sammenligningen halter på de fleste områder når vi vet at mer enn 700.000 mennesker den gangen ble henrettet etter summariske rettssaker og uten andre grunner at man hadde satt opp kvoter over hvor mange folkefiender som skulle utryddes.

Den sovjetiske fangeleiren for politiske fanger nordøst for Perm er nå gjort om til museum. Foto: Alexander Agafonov / Ap

Men den alltid slagferdige redaktøren for den innflytelsesrike og ennå uavhengige radiostasjonen Moskvas Ekko, Aleksej Venediktov, sa at noe faktisk er verre nå, enn den gangen.

– Stalin inviterte utenlandske diplomater og ga dem billetter til å overvære skue-rettssakene mot folkefiendene i Fagforeningens hus i Moskva. Ingen diplomater var invitert til rettssaken mot Navalnyj, sa Venediktov lakonisk.

Da representanter fra blant annet den norske ambassaden møtte opp for å vise at verdenssamfunnet bryr seg, ble de kritisert i sterke ordelag fra det russiske utenriksdepartementet, for innblanding i indre russiske anliggende.