President Putin kastet seg i dag for fullt inn i ordkrigen som pågår mellom Russland og Nato om Ukraina.

Putin understreket at russiske myndigheter blir tvunget til å handle hvis Nato krysser det russerne oppfatter som sine «røde linjer».

Russland vil svare på trussel

– Hvis angrepsvåpen dukker opp i Ukraina, vil flytiden til Moskva bli 7–10 minutter. Det vil bli fem minutter hvis det utplasseres et hypersonisk våpen, sa president Putin på en konferanse i dag. Den ble vist på statlig russisk TV.

AVANSERT: Den hypersoniske krysserraketten Zirkon ble i oktober skutt ut fra en ubåt i Barentshavet. Foto: HANDOUT / AFP

Han understreket at Russland vil måtte svare på en tilsvarende måte dersom Nato kommer med en slik trussel.

Ifølge Putin har det russiske forsvaret nettopp testet en ny hypersonisk rakett som har en hastighet på ni ganger lydens fart.

Den bruker også bare fem minutter på avstanden fra Moskva til Ukraina.

Denne raketten vil kunne utplasseres i de militære avdelingene allerede i starten av neste år.

Nato advarer

Utenriksministrene i Nato møtes i Riga i Latvia i dag og i morgen. Det viktigste temaet på dagsorden er konflikten mellom Russland og Ukraina.

Ukrainske myndigheter hevder at Russland skal ha utplassert nærmere 100 000 soldater i grenseområdet mot Ukraina.

RUSSISKE STYRKER: Amerikanske satellittbilder viser at russerne har samlet militære kjøretøy om lag 25 mil fra grensa til Russland. Russiske myndigheter sier at de ikke truer noen. Foto: HANDOUT / AFP

Ukrainerne frykter at russerne skal angripe og eventuelt ta kontrollen over de to regionene i øst der russiskstøttede opprørere nå styrer.

Russiske myndigheter avviser dette og sier at de kan ha sine militære styrker der de vil på sitt eget territorium.

Nato mener at russernes hensikter er uklare.

– Vi ser pansrede kjøretøy, droner og systemer for elektronisk krigføring. Det er også tusenvis av kampklare russiske soldater, sier generalsekretær Jens Stoltenberg.

Amerikanske myndigheter understreker at russisk militær aggresjon mot Ukraina vil få alvorlige konsekvenser for Russland.

Neppe full krig

Det brukes svært harde ord og uttrykk fra begge sider i denne konflikten.

Men president Putin sier at han håper sunn fornuft kommer til å vinne fram.

VIL SVARE: President Vladimir Putin sier at Russland vil utplassere sine moderne raketter hvis Nato bygger opp baser med angrepsvåpen i Ukraina. Foto: Mikhail Metzel / AP

Og fra Natos side blir det sagt at vestlige land neppe vil svare med våpenmakt. Selv om Russland skulle sette inn et militært angrep mot Ukraina.

Det mest aktuelle vil være å bruke politiske og økonomiske tiltak.

Ukraina er en samarbeidspartner med Nato, ikke et medlemsland.

Men Ukraina har fått stadig mer våpen og militær støtte fra vestlige land.

Dessuten patruljerer fly og fartøy fra Nato nesten hele tiden nær det Russlands ser på som sine grenser i Svartehavet.

Alt dette provoserer russiske myndigheter.