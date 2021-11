Ordkrigen mellom Ukraina og Russland har pågått lenge. Men i dag ble den trappet opp ganske kraftig.

Den ukrainske presidenten sa på en pressekonferanse at han er forberedt på at konflikten mellom de to landene kan eskalere.

– I dag er det en trussel som kan bli til krig i morgen, sa Volodymyr Zelenskyj på en pressekonferanse ifølge nyhetsbyrået AFP.

VIL VESTOVER: President Volodymyr Zelenskyj tok nylig imot USAs forsvarsminister. De to snakket blant annet om et mulig fremtidig Nato-medlemskap for Ukraina. Foto: HANDOUT / AFP

Han hevdet også at ukrainske myndigheter har lydopptak som viser at noen i Ukraina snakker med noen i Russland om et kupp.

Zelenskyj sier at ukrainsk etterretning sitter på informasjon om et mulig kuppforsøk den 1. eller 2. desember ved hjelp av folk i Russland.

Men han understreket samtidig at Ukraina har full kontroll over sine grenser, og at landet er klar til å takle enhver opptrapping fra russisk side.

Nylig sa presidenten at Ukraina har mobilisert 100 000 soldater på grensa mot Russland.

En talsmann for president Vladimir Putin sier i ettermiddag at Russland ikke har noen planer om å delta i påstått kupp mot president Zelenskyj. Det melder Reuters.

Nylig besøkte den amerikanske forsvarsministeren Ukraina. Han sa at ingen andre land kan bestemme om Ukraina i fremtiden skal bli medlem av Nato.

Russland provosert av Nato

President Vladimir Putin og andre russiske ledere har den siste tiden sagt at de er svært provosert av Natos innblanding i Ukraina og Svartehavet.

HJELP FRA USA: Ukraina har fått to amerikanske fartøy til å patruljere med i Svartehavet. Foto: STRINGER / Reuters

Den vestlige forsvarsalliansen med USA i spissen, er med på å trene ukrainske militære.

De forsyner også ukrainerne med raketter til bruk mot stridsvogner, og annen type ammunisjon.

Natos fly og fartøyer patruljerer stadig vekk i Svartehavet.

– Nato provoserer med sin virksomhet nær Russlands grenser. Alliansen bør slutte med å forsyne Ukraina med våpen, sa Putins talsmann Dmitrij Peskov nylig ifølge den russiske avisa RBK.

STERKERE MILITÆRT: Ukrainske jagerfly tar av fra militærbase. Foto: AIR FORCE COMMAND OF UKRAINIAN A / Reuters

Nylig kom det meldinger i vestlige medier om at Russland har samlet store militære styrker i grenseområdet mot Ukraina. Ukrainerne hevder at det dreier seg om nærmere 100 000 soldater.

På russisk side blir det sagt at man gjør det man vil med sine styrker på sitt territorium. Men det blir understreket at Russland ikke truer noen.

Konflikten i Øst-Ukraina

Russisk-støttede opprørere kontrollerer to regioner i Øst-Ukraina. Der bort det flest russisktalende.

Denne konflikten brøt ut i 2014 i forbindelse med at Russland okkuperte og annekterte Krim-halvøya. Mer enn 13 000 mennesker har mistet livet her i løpet av disse årene.

Den ukrainske regjeringshæren og opprørerne skyter stadig på hverandre over frontlinja i øst.

PÅGÅENDE KONFLIKT: En ukrainsk soldat i en skyttergrav på frontlinja mot de opprørskontrollerte områdene i øst. Foto: SERGEY VOLSKIY / AFP

På russisk side blir det sagt at ukrainske myndigheter trolig vil bruken hæren i et forsøk på å ta tilbake kontrollen over de to opprørsregionene.

På vårparten var det en liknende situasjon, og da truet Russland med å gå inn militært i Øst-Ukraina hvis ukrainerne gikk til angrep.

Ordkrigen som nå trappes opp, gjør det enda mindre sannsynlig at det kan finnes en fredelig løsning på denne svært fastlåste konflikten.