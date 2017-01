CNN: Russland har kompromitterende informasjon om Donald Trumps privatliv og forretningsinteresser

Trump ble informert om dette i forrige uke, ifølge CNN, men i natt avviste han det hele som en heksejakt på Twitter.

Ifølge hemmeligstemplede dokumenter skal russiske representanter sitte på informasjon både om privatlivet og forretningene til USAs påtroppende president.

Da USAs øverste etterretningssjefer brifet Trump om den russiske hackingen på fredag, tok de med et to sider langt notat som CNN er kjent med innholdet i.

Der står det at russiske representanter skal ha informasjon som de kan ønske å bruke til å skade Trump.

Opplysningene om dette stammer i første rekke fra en pensjonert britisk etterretningsoffiser som tidlig i valgkampen ble leid inn av et politisk konsulentfirma i Washington hyret av noen av Trumps republikanske motstandere for å grave opp opplysninger om ham.

FBI og etterretningen skal først nå ha vært i stand til å verifisere informasjonen i sterk nok grad til å tro på den, ifølge CNN.

Påstår Trumps folk hadde tett kontakt med russere

I dokumentet fra etterretningssjefene kommer det også fram en annen problematisk opplysning for USAs påtroppende president:

Ifølge etterretningskilder skal det gjennom hele valgkampen ha vært jevnlig kontakt og informasjonsutveksling mellom nære støttespillere av Donald Trump og russiske representanter.

Trump er lenge blitt kritisert for å ha omtalt president Putin i positive vendinger.

– Total heksejakt

Donald Trump avviste i natt anklagene som en politisk heksejakt på Twitter.

FALSKE NYHETER – EN TOTAL POLITISK HEKSEJAKT, tvitrer han og henviser også til en artikkel på nettsteder Buzzfeed som han mener er en fabrikkert nyhet.

Både CNN, New York Times og Washington Post rapporterer imidlertid om etterretningsrapporten og sier de alle har snakket med et bredt utvalg av etterretningskilder og politiske kilder.

Trump har lovet å holde en pressekonferanse i New York i dag. Den første på sju måneder.

Hevder det finnes sexvideo med Trump

Det hemmeligstemplede etterretningsnotatet bygger altså i stor grad på research gjort på vegne av Trumps motstandere i valgkampen, først og fremst av den pensjonerte britiske etterretningsoffiseren.

I et av notatene rapporten bygger på skal det stå at russiske kilder sitter på en sexvideo med Trump og prostituerte fra et besøk på et hotell i Moskva i 2013.

Videoen skulle brukes som pressmiddel mot Trump, står det i notatet, ifølge New York Times.

Etterretningen og FBI skal ikke i tilstrekkelig grad ha fått verifisert alle opplysninger, men ønsket i forrige uke å informere Trump og president Obama om at de etterforsker dem.

Etterretningsledelsen mener de kan bevise at russerne hacket også kilder i det republikanske partiet, men bare lekket hackede opplysninger om demokratene til media.

FBI skal ha sittet på disse dokumentene siden før sommeren, men valgte ikke å gå videre med dem fordi de har slit med å få dem bekreftet.

Flere demokrater i kongressen krever nå full FBI-etterforskning av om Trumps nære rådgivere kan ha hatt direkte kontakt med russiske mellommenn.