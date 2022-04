Russland med nytt ultimatum: – Legg ned våpena

Spesialstyrkar prøver å storma stålverket Azovstal i Mariupol, hevdar leiaren for dei prorussiske separatistane i Donetsk, Eduard Basurin. Det melder nyheitsbyrået Reuters, som siterer det russiske nyheitsbyrået Ria.

Russlands forsvarsdepartement oppfordrar ukrainarar og utanlandske krigarar ved stålverket om å legga ned våpen og ammunisjon frå klokka 12 Moskva-tid (klokka 11 i Noreg).

Departementet oppfordrar deretter alle styrkar til å forlata stålverket mellom klokka 14 og 16 Moskva-tid. Altså mellom klokka 13 og 15 norsk tid.

– Alle som legg ned våpena vil få sine liv spart, seier departementet ifølge Reuters.

Leiaren for den russiske republikken Tsjetsjenia og Putin-allierte, Ramzan Kadyrov, hevdar at russiske styrker vil ta fullstendig kontroll over stålverket i løpet av dagen, melder Reuters etter at tidsfristen har gått ut.

Ukraina har tidlegare ikkje retta seg etter ultimatum frå det russiske forsvaret om å overgje Mariupol.

1000 sivile

Minst 1000 sivile har søkt tilflukt ved det store stålverket Azovstal, hevdar bymyndigheitene i Mariupol.

Dei fleste sivile er eldre og kvinner med barn, skriv bymyndigheitene på meldingstenesta Telegram.

Myndigheitene i den omleira byen la til at russiske styrkar har haldt fram med åtaka mot stålverket, trass i at sivile søker tilflukt der, melder The Guardian.

Ny russisk offensiv

Den russiske utanriksministaren Sergei Lavrov stadfestar at russiske styrkar har starta eit nytt stadium i krigen, melder Reuters tysdag.

I går sa president Volodymyr Zelenskyj at salget om Donbas var i gang.

Ein rådgjevar for den ukrainske presidenten sa tysdag at den russiske offensiven aust i Ukraina vil feile, melder nyheitsbyrået Reuters.

– Slaget om Ukraina, som blei annonsert og tilsynelatande begynte i går, er under veg og går forsiktig føre seg. Slaget vil ikkje stå i Russland sitt favør, sa rådgjevaren Oleksiy Arestovych.