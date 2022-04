Truer med å «eliminere» ukrainske soldater som ikke overgir seg

– Ved ytterligere motstand vil alle bli eliminert, heter det i en uttalelse fra det russiske forsvarsdepartementet.

De har gitt ukrainske og utenlandske soldater i Mariupol et ultimatum. De kan få leve, hevder Russland, dersom soldatene legger ned våpnene og kommer seg vekk fra området. Det rapporterer nyhetsbyrået Tass, som siteres av flere medier.

Russlands krav var at våpnene skulle legges ned klokken 05. Soldatene hadde fram til klokken 12 å komme seg bort fra området.

I uttalelsen hevder Russland at de har omringet ukrainske soldater i Azovstal-anlegget.

Russland hevder myndighetene nekter forhandlinger om overgivelse, ifølge uttalelsen.

En rådgiver til ordføreren i Mariupol, Petro Andriushchenko, skriver på mellingstjenesten Telegram at de ukrainske soldatene vil fortsette å forsvare byen. Det melder BBC.

Han hevder også at russiske tropper skal ha angrepet sivile hus med tungt artileri. Det er ikke bekreftet av andre kilder.

Røde og hvite flagg

Det russiske forsvarsdepartementet sier at russiske soldater fra klokken 06 lokal tid kommer til å heise røde flagg og ber den ukrainske siden heise hvite flagg rundt Azovstals-området, som et tegn på at våpenstillstanden respekteres.

Etter at den er bekreftet via avtalte kommunikasjonskanaler, kan ukrainske styrker trekke seg ut av området «uten våpen og ammunisjon», skriver Tass.

Det har ikke kommet rapporter ennå fra ukrainsk eller russisk side om byen har falt.

Døde sivile ved stålverket i Mariupol. Foto: Alexei Alexandrov / AP

100.000 fortsatt i Mariupol

Russland hevdet lørdag å ha tatt kontroll over de sentrale delene av byen og at de gjenværende ukrainske og utenlandske soldatene har forskanset seg på det store stålverket Azovstal.

Jern- og stålverkene i Azovstal, et av Europas største anlegg for metallurgisk industri, er blitt tilholdsstedet for ukrainske styrker, skriver blant annet The Guardian.

Leder for det nasjonale forsvarskontrollsenteret i den russiske føderasjonen Mikhail Mizintsev (arkivbilde fra 2018) Foto: Alexander Zemlianichenko / AP

Generaloberst Mikhail Mizintsev i det russiske forsvarsdepartementet sier situasjonen på stålverket er «katastrofal». Fordi soldatene som ønsker å overgi seg må ha tillatelse fra myndighetene i Kyiv, får de trusler om henrettelser, skriver Tass.

Dette er ikke bekreftet av andre kilder.

Videre kommer det frem at de som overgir seg vil bli behandlet i tråd med Genèvekonvensjonene for krigsfanger.

Anslagsvis 100.000 mennesker er fortsatt i Mariupol, som er rapportert å være i stor grad under russisk kontroll, skriver CNN.

INSTITUTE FOR THE STUDY OF WAR AND AEI'S CRITICAL THREATS PROJECT / NRK (Oppdatert 16.04.2022)

Zelenskyj: – ekstremt alvorlig

Lørdag kveld sa Ukrainas president Zelenskyj at situasjonen i Mariupol er ekstremt alvorlig og umenneskelig.

– Dette har Russland gjort med vilje. De fortsetter med overlegg å ødelegge byer. Russland forsøker å utslette alle som er i Mariupol, sa president Volodymyr Zelenskyj.

Han ga ingen detaljer om situasjonen for de ukrainske styrkene i havnebyen Mariupol.

– Det er kun to måter å påvirke dette på. Enten gir våre partnere Ukraina de nødvendige våpnene og flyene som trengs, uten forsinkelse, slik at vi kan redusere presset fra okkupantene i Mariupol og frigjøre byen, sier han.

– Eller så velger vi forhandlingsveien, der også partnernes rolle bør være avgjørende, sa Zelenskyj.

Zelenskyj har tidligere sagt at fredssamtaler vil bli skrinlagt, dersom Russland følger opp sin trussel om å eliminere Ukrainas styrker.

– Eliminering av troppene våre, vil sette en stopper for alle forhandlinger. Vi forhandler ikke verken våre territorier eller vårt folk, skal Zelenskyj ha sagt, melder AFP.