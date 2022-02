På ein pressekonferanse før Nato-møtet fredag, sa statsminister Jonas Gahr Støre at Noreg vil bidra i samarbeid med EU til å søke felles løysingar på flyktningstraumen.

– Vi er positive og opne til å bidra til ei fordeling av flyktningar innanfor rammene av europeisk samarbeid.

Statsministeren seier han ikkje har rekna på kor mange som kjem til å flykte frå Ukraina.

– Eg vil ikkje konkludere med nokon tal på kor mange vi skal ta imot. Men vi vil gå inn i et europeisk samarbeid om fordeling, og Noreg må ta sin del av det.

Den humanitære situasjonen i Ukraina er akutt. Unicef anslår at rundt 3,4 millionar menneske no har behov for hjelp.

– Vi vil stille opp for Ukraina og for folk i Ukraina, seier Støre, som legg til at dei sender 200 millionar kroner i naudhjelp til sivilbefolkninga.

I går vedtok USA og EU sterke sanksjonar for å legge press på Russland.

– Vi har sett eit veldig markert og tydeleg samhald i alliansen det siste døgnet. Vi merker det også i forhold til samhaldet i EU, i sanksjonane som blei vedtatt i går. Det er sanksjonar Noreg sluttar seg til, seier Støre.

Ikkje endra trusselbilde

Støre seier at situasjonen mellom Ukraina og Russland ikkje har ført til eit endra trusselbilde i Noreg.

– Vi forventar at Russland vil auke sine strategiske kapasitetar i nord, men det er ikkje noko endringar der førebels.

Han understrekar også at Putin truleg møtte meir motstand i Ukraina enn han forventa.

– Ukrainarane er klare for å kjempe for landet sitt, det gjer djupt inntrykk å følge det time for time.

Frys midlane til Putin

I går innførte EU og USA omfattande straffetiltak mot Russland. No førebur dei endå fleire sanksjonar.

EU vil mellom anna fryse midlane som president Vladimir Putin og utanriksminister Sergej Lavrov har i Europa, melder Reuters.

Midlane som president Vladimir Putin har i Europa blir no fryst. Foto: ALEXEY NIKOLSKY / AFP

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har fredag snakka med sjefen for EU-kommisjonen, Ursula von der Leyen. Der blei avgjerda tatt om å skjerpe sanksjonane mot Russland.

Zelenskyj meiner presset på Russland er nøydd til å auke ytterlegare.

– Alle moglegheiter for sanksjonar er enno ikkje utnytta, tvitra han etter møtet.

Opnar for samtale

Zelenskyj bad fredag om å møte Putin for forhandlingar.

– Kampar skjer over heile Ukraina. La oss sette oss ned ved forhandlingsbordet for å stoppe menneskes død, sa Zelenskyj.

No har Russland gått med på å sende ein delegasjon til Minsk i Kviterussland for å ha samtalar med Ukraina. Det melder det russiske nyheitsbyrået RIA.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ønsker å snakke med Putin. Foto: AFP

Den russiske utanriksministeren Sergej Lavrov hevdar Russland er klare til å forhandle – men då må Ukraina legge ned våpena. Putin skal også ha sagt til Kinas president at han er villig til å ha samtalar med Ukraina på eit «høgt nivå», ifølge Reuters.

Konfronterte ambassadøren

Utanriksministeren møtte pressa etter ho kalla den russiske ambassadøren, Teimuraz Ramisjvilij, inn til møte fredag.

Ho starta med å poengtere for han at Russland ber det fulle ansvaret for invasjonen.

– Russland har tidlegare formidla at det ikkje hadde nokon intensjon om å invadere Ukraina. Eg sa til han at det viser seg å vere ein løgn, sa Huitfeldt.

– Noreg og Russland har levd i fred i over 100 år. Dette meiningslause angrepet er ikkje i det russiske folks interesse, sa ho vidare.

Huitfeldt seier det viktigaste var å formidle det norske folk sitt syn på konflikten. Å snakke med han ville ikkje hatt noko hensikt.

– Vi hadde ingen samtale. Eg formidla den norske bodskapen, og så forlét eg rommet.

Huitfeldt seier det er for tidleg å seie korleis invasjonen vil påverke forholdet mellom Noreg og Russland.

Huitfeldt seier dei framleis held dørene opne for diplomati med Russland. Foto: Heiko Junge / NTB

Ber om meir press på Russland

I dag skal presidentane av Bucharest Nine (B9) møtast, ei gruppe som primært består av tidlegare sovjetland. Møtet er venta å handle om å koordinere eit militært forsvar i medlemslanda.

Ukrainas president gjekk ut på Twitter og bad gruppa om forsvarshjelp til Ukraina og meir press mot Russland.

– Saman må vi få Russland til forhandlingsbordet. Vi trenger antikrig-samarbeid, sa Zelenskyj.

Seinare i dag vil stats- og regjeringssjefane i Nato-landa halde eit digitalt toppmøte før å drøfte krigen. Møtet begynner klokka 15, og Jens Stoltenberg har varsla pressekonferanse klokka 18.

Nato har valt å trappe opp beredskapen etter at Russland invaderte Ukraina. Foto: JOHN THYS / AFP

Stoltenberg har vore klar på at han meiner det russiske angrepet er uprovosert og djupt alvorleg.

– Freden er blitt knust på vårt kontinent. Vi har no krig i Europa av ein type som vi trudde høyrde historia til, sa Nato-leiaren på ein pressekonferanse torsdag ettermiddag.