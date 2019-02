Russland følger USA og trekker seg fra atomavtale

USAs forsvarsminister Mike Pompeo kunngjorde i går at den amerikanske regjeringen har startet en prosess med å trekke seg ut av avtalen som ble inngått i 1987 fordi de mener Russland bryter den.

I dag kom det offisielle svaret fra russisk side.

Under et møte med forsvarsminister Sergej Sjojgu og utenriksminister Sergej Lavrov sa den russiske presidenten at Russland vil gjøre som sin amerikanske motpart og si opp avtalen, ifølge russiske medier som nyhetsbyrået Reuters siterer.

– Den amerikanske avtalepartneren har erklært at de suspenderer sin deltakelse i avtalen, og vi gjør det samme, sa Putin under møtet som ble dekket av russisk tv.

Avtalen med navnet Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, som gjerne forkortes til INF, ble inngått mellom USA og Sovjetunionen i 1987 og forbyr landbaserte mellomdistanseraketter.

Formelt vil det gå seks måneder før USA og Russland ikke lenger er forpliktet av avtalen.

Fakta om INF-avtalen Ekspandér faktaboks INF står for Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty og er en nedrustningsavtale mellom USA og Russland som forbyr landbaserte mellomdistanseraketter.

Avtalen ble inngått av USAs president Ronald Reagan og Sovjetunionens leder Mikhail Gorbatsjov i desember 1987. Den trådte i kraft 1. juni 1988. Avtalen var den første som fjernet en hel våpenklasse fra de to atommaktenes arsenaler.

USA kvittet seg med om lag 850 missiler av typen Pershing 1B, Pershing 2 og BGM-109 Tomahawk.

Sovjetunionen destruerte 1.850 missiler av typen SS-4, SS-5, SS-12, SS-23, SS-20 og SSC-X-4.

INF-avtalen har virket parallellt med ulike versjoner av Start-avtalen om nedrustning som ble inngått i 1991. (Kilder: Ritzau, Store norske leksikon, NTB)

Vil utvikle ny type raketter

Den russiske presidenten varsler samtidig at Russland vil starte å utvikle en ny type supersoniske raketter, og at dette også er et svar på hva USA har annonsert de vil gjøre, ifølge det russiske nyhetsbyrået Interfax.

Putin understreket at disse rakettene ikke skal utplasseres i den europeiske delen av Russland såfremt USA ikke kommer med en tilsvarende utplassering hos sine europeiske allierte.

Han sa også at han har pålagt sine ministre om ikke å innlede nye nedrustningssamtaler med amerikanerne. Samtidig sa han at Russland ikke skal trekkes inn i et nytt kostbart våpenkappløp.

Det er russiske krysserraketter av typen SSC-8 som er årsaken til at USA nå vil si opp avtalen om mellomdistanseraketter. Den 23. januar i år ble den og det nye rakettsystemet 9M729 vist frem for militære diplomater og utenlandske journalister. Foto: Pavel Golovkin / AP

Rakettsystem skaper splid

USA og Nato mener Russland har brutt INF-avtalen ved å utvikle et rakettsystem kalt 9M729.

Dette er et helt nytt system for såkalte krysserraketter, og en variant av et annet russisk rakettsystem, SSC-7 Iskander-K. Russland har testet systemet siden 2015.

ifølge amerikanske myndigheter skal det ha vært utplassert på en base i nærheten av byen Astrakhan ved Volga.

Det er denne utplasseringen som gjør at USA mener at Russland bryter INF-avtalen fordi rakettene er plassert slik at de kan nå mål i Europa.

Rakettsystemet har skapt sterk bekymring i mange europeiske Nato-land, som frykter at Russland i realiteten er i ferd med å utvikle mellomdistanseraketter som kan utstyres med atomstridshoder og ramme og utslette europeiske byer nesten uten forvarsel.

President Vladimir Putin sammen med utenriksminister Sergej Lavrov og forsvarsminister Sergej Sjojgu på lørdagens tv-sendte møte. Foto: SPUTNIK / Reuters

Russland sier rakettene ikke har nok rekkevidde

Russland avviser dette. De mener rakettsystemet er innenfor INF-avtalen, og at det ikke finnes bevis for at det er utplassert raketter som er i strid med avtalen. Landet hevder at rakettene det strides om ikke har en rekkevidde over 500 kilometer.

Russerne har frem til nå ikke villet la amerikanske militære få inspisere de omstridte rakettene, fordi amerikanerne nekter tilgang til tilsvarende raketter plassert på amerikanske atomubåter.

Tussland mener at USA også bryter INF-avtalen, blant annet ved å utvikle militære droner med egenskaper som ligner på mellomdistanseraketter. I tillegg til at USAs rakettforsvarssystemer i østeuropeiske land utgjør et avtalebrudd.

Hjørnestein for europeisk sikkerhet

INF-avtalen har vært regnet som en av hjørnesteinene for sikkerheten til Europa etter den kalde krigen tok slutt.

Kjernepunktet i avtalen er at produksjon og utplassering av landbaserte krysser- og ballistiske raketter med en rekkevidde fra 500 til 5000-kilometer skal være forbudt.

Sammen med avtaler fra 1970-tallet, som setter tak på antallet ballistiske atomraketter og stridshoder, har INF-avtalen vært en av bærebjelkene i den såkalte atombalansen.

Gav Russland seks måneder

Det var i desember at USA stilte Russland et ultimatum med en tidsfrist på 60 dager: enten starter dere å følge avtalen eller så trekker vi oss fra den. Fristen går ut i dag, lørdag 2. februar.

Innbakt i ultimatumet lå kravet om at Russland må ødelegge alle raketter, utskytingsramper og annet utstyr som tilhører 9M729-systemet.

Ifølge amerikanerne er ikke dette etterkommet, dermed endte man på å kunnegjøre at man forlater avtalen.

Ifølge Natos generalsekretær Jens Stoltenberg er alle de 29 landene i militæralliansen enige i USAs beslutning. Nato-sjefen mener det er helt klart at Russland bryter betingelsene i avtalen, og at dette er tatt opp med russerne de siste seks årene.

– Det finnes etterretning fra flere land over mange år som tydeliggjør at de rakettene som Russland nå utplasserer bryter atomavtalen, sa Stoltenberg til NRK i går.

Russland på sin side har hele veien avvist anklagene om avtalebrudd.