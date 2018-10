Russland: USA tar et farlig steg ved å trekke seg fra nedrustningsavtale

– Dette vil være et svært farlig steg. Det vil ikke bli forstått av verdenssamfunnet og vil ganske sikkert resultere i alvorlig fordømmelse, sier Rjabkov til nyhetsbyrået TASS.

Han kaller INF-avtalen fra 1987, som forbyr landbaserte raketter av mellomdistansetypen, helt avgjørende for sikkerhet og stabilitet i verden.

Rjabkov kaller Trump-administrasjonens trussel om å forlate INF-avtalen for en klønete og primitiv utpressing og varsler russiske mottrekk, uten å gå i detalj på hvilke.

– Men vi ønsker ikke at det skal gå så langt, sier han til nyhetsbyrået RIA Novosti.

Russland vil nå be om en forklaring fra USA.

President Vladimir Putin kommer til å ta opp saken når han møter USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver, John Bolton i Moskva neste uke, ifølge nyhetsbyrået RIA.

– Ny politisk kurs

Trump anklaget lørdag Russland for å bryte INF og varslet at USA derfor vil trekke seg fra avtalen.

– Vi har holdt oss til avtalen og etterlevd avtalen, men Russland har beklageligvis ikke etterlevd den, så vi kommer til å avslutte avtalen og vi kommer til å trekke oss ut, sa Trump.

Russland hevder på sin side at USA selv over mange år har vært med på å undergrave INF-avtalen.

– Denne beslutningen er en del av USAs politiske kurs der de trekker seg fra internasjonale avtaler hvor juridiske forpliktelser følger med, sier en anonym russisk tjenestemann.

Lederen i utenrikskomiteen i Dumaen, Aleksej Pusjkov, anklager USA for å sende «verden tilbake til den kalde krigen».

Den tidligere statslederen i Sovjetunionen, Mikhail Gorbatsjov, sier det vil være svært uklokt av Donald Trump å trekke USA ut av nedrustingsavtalen INF. Gorbatsjov signerte avtalen med Ronald Reagan i 1987.

– Det er kunnskapsløst å gå ut av gamle avtaler om nedrustning, sier Gorbatsjov til nyhetsbyrået Interfax.

Omstridt rakettsystem

INF-avtalen forbyr alle landbaserte mellomdistanseraketter. USA hevder at rakettsystemet 9M729, som russerne nå er i ferd med å utvikle, bryter med vilkårene i avtalen. Russland benekter dette.

USAs ambassadør til Nato, Kay Bailey Hutchison, vakte oppsikt da hun i begynnelsen av oktober truet med «å ta ut» rakettene dersom Russland går videre med planene om det nye rakettsystemet.

– Mottiltaket vil være å ta ut rakettene som utvikles av Russland i strid med avtalen. Det vil være mottiltaket på sikt, sa hun.

Uttalelsen ble oppfattet som en amerikansk trussel om forkjøpsangrep, noe Hutchison alt neste dag måtte understreke at det ikke var.

«Jeg snakket ikke om et forkjøpsangrep på Russland», skrev hun på Twitter.

Katastrofalt

Tysklands regjering reagerer kraftig på Trumps beslutning.

– President Donald Trumps beslutning om å trekke USA fra INF-avtalen er katastrofal, skriver statssekretær Niels Annen på Twitter.

– Europa må nå forhindre en opprustning med mellomdistanseraketter, fortsetter han.

– Vi vil fortsette å arbeide for atomnedrustning, skriver Annen.

Nytt rustningskappløp

Professor i internasjonal politikk ved universitetet i København, Ole Wæver, tror Trumps beslutning vil føre til et nytt rustningskappløp.

– Det vil bety økt opprustning av våpensystemer, som til dels er svært kostbare og som også kan virke svært destabiliserende, sier han til Ritzau.

Han deler USAs syn på at Russland har brutt INF-avtalen og er derfor ikke overrasket over Trumps beslutning.

Bolton står bak

– Problemet er bare at man kunne ha oppnådd langt mer ved å insistere på at avtaler er viktige, i stedet for å si at avtaler er noe vi ikke vil ha, sier han.

Det er Trumps sikkerhetsrådgiver John Bolton som nå spøker i kulissene, mener Wæver.

– Han er en vanvittig ensidig motstander av våpenkontrollavtaler, sier han.