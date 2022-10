I juli signerte Russland og Ukraina ein avtale som gjorde at den ukrainske korneksporten kunne fortsette over Svartehavet, som før krigen starta.

I helga trekte russarane seg frå denne, og hevdar dette er eit følge av droneangrep på Svartehavsflåten deira.

Kreml åtvarar dei resterande partane om å framleis frakte korn på denne måten, og seier dei ikkje kan garantere for tryggleiken til sivile skip lasta med ukrainsk korn. Det melder AFP.

Talsperson for Kreml, Dmitrij Peskov, seier til byrået at avtalen «ikkje er gjennomførbar» fordi dei ikkje kan garantere tryggleiken til sivile skip som fraktar korn over Svartehavet.

Eit medlem av mannskapet på skipet «Nord Vind» førebur lasten til inspeksjon. Foto: YASIN AKGUL / AFP

Han sa også at reisene med dette blir «meir risikable» og «farlege». Peskov ville ikkje kommentere på kva som eventuelt ville få dei inn i avtalen igjen, ifølge Reuters.

Blant dei ti skipa som har teke til sjøs måndag er Ikaria Angel, som blir styrt av Verdas matprogram og er lasta med 30 000 tonn kveite. Kornet er naudhjelp til Afrikas horn.

Senteret for Samkoordinasjon (JCC) melder at 12 skip skal forlate hamna til saman måndag, lasta med 354 500 tonn korn og liknande produkt.

Fire skip skal også krysse Svartehavet med last til Ukraina.

Allereie har ti skip som dette teke til havs måndag for å frakte ukrainsk korn til utlandet. Foto: OZAN KOSE / AFP

Ifølge ukrainske styresmakter trekker Russland seg av heilt andre grunnar, men brukar droneangrepet som falsk føresetnad.

FN: – Kan aldri vere eit militært mål

FN, Tyrkia og Ukraina har heldt fram med korntransporten i tråd med avtalen dei imellom, sjølv om Russland no har trekt seg.

Sivile lasteskip kan aldri haldast som gissel eller vere eit militært mål, skriv FN sin koordinator for kornavtalen, Amir Abdulla, på Twitter.

Abdulla åtvarar mot å stoppe mattransporten over Svartehavet.

Den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan seier at Tyrkia kjem til å halde fram med sin del av avtalen.

Dei første av 40 planlagde inspeksjonar på skip som er med i avtalen er gjennomførte utanfor Istanbul, seier ein talsperson for FN.

Ein FN-tilsett klatrar opp for å inspisere skipet Chola Treasure, som frakta ukrainsk korn 11. oktober. Foto: YASIN AKGUL / AFP

Desse blei gjorde av team frå FN og Tyrkia, utan representantar frå Russland og Ukraina til stades, slik ein tidlegare hadde planlagt.

Ein talsperson for det tyske transportdepartementet seier ifølge Reuters at det er ønskeleg å halde fram med ukrainsk korntransport til sjøs.

Likevel, legg dei til, vil ein å halde fram med transporten til lands dersom sjøtransport ikkje blir eit alternativ.

Forsikringsselskapet Ascot har sett dekninga si av ukrainsk korntransport som kryssar Svartehavet på pause fram til situasjonen er meir avklart.

Det melder ein toppleiar i Lloyds of London-selskapet til Reuters.