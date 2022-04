Russland advarer vesten om «uforutsigbare konsekvenser»

Advarselen fra Russland kommer i et formelt diplomatisk notat, og en kopi av det er gjennomgått av medier i USA, skriver BBC.

Notatet er sendt til det amerikanske utenriksdepartementet fra den russiske ambassaden i Washington.

I skrivet advares det om at Natos våpenskip «heller drivstoff på konflikten» i Ukraina og kan føre til det russerne omtaler som «uforutsigbare konsekvenser».

Venter på militær hjelpepakke

Skrivet ble sendt tirsdag, akkurat da det kom lekkasjer om en ny amerikansk militærhjelpepakke til Ukraina. Timer senere godkjente president Joe Biden en forsendelse på 800 millioner dollar i militærbistand, inkludert langdistanseartillerivåpen, skriver BBC.

Siden krigen startet har USA levert militærbistand for mer enn 3 milliarder dollar.

Den første delen av forsendelsen ventes å ankomme Ukraina i løpet av få dager, mens russiske styrker fortsetter å mobilisere øst i landet.

Et stort angrep i Donbas-regionen er ventet de neste ukene, skriver BBC.

INSTITUTE FOR THE STUDY OF WAR AND AEI'S CRITICAL THREATS PROJECT / NRK (Oppdatert 16.04.2022)

Ordfører: – Mariupol har blitt «jevnet med jorden»

Russland prøver fortsatt å ta full kontroll over Mariupol som har vært et åsted for intense kamper.

De siste gjenværende ukrainske styrkene skal være i mindretall, utkonkurrert og omringet ved et stålanlegg i Mariupol.

Jern- og stålverkene i Azovstal, et av Europas største anlegg for metallurgisk industri, er blitt tilholdsstedet for ukrainske styrker, skriver blant annet The Guardian.

– Ukrainske tropper opprettholder kontrollen over Mariupol når russiske styrker nærmer seg, men byen har allerede blitt til støv, sier ordfører i Donetsk-regionen, Pavel Kirilenko, ifølge The Washington Post.

– Fienden kan ikke ta Mariupol. Fienden kan ta landet der Mariupol sto, men byen er ikke lenger. Byen Mariupol har blitt «jevnet med jorden» av den russiske føderasjonen, sier han.

Ukrainske tjenestemenn anklager også russiske soldater for å grave opp lik for å skjule bevis på forbrytelser i Mariupol, skriver BBC.

Har diskutert Mariupols skjebne

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier han har diskutert den beleirede havnebyen Mariupols skjebne med landets etterretning og militære ledere, skriver NTB.

– Detaljene kan ikke offentliggjøres nå, men vi gjør alt vi kan for å redde folkene våre, sa presidenten i en tale til nasjonen natt til lørdag.

Han sa også at det er vanskelig å forutsi hvor lenge krigen vil vare, skriver BBC.

– Selvfølgelig hører også jeg forskjellige spådommer. Jeg har mye mer informasjon enn noen medier om intensjonene og evnene til den russiske hæren, sier Zelenskyj.

Han legger til at det er to faktorer som vil avgjøre lengden på krigen.

– Sanksjonene mot Russland er svært avgjørende og jo flere våpen og raskere vi får alle våpnene vi ber om, jo sterkere vil vår posisjon bli, raskere vil det bli fred, sier han.

I dette bildet fra video levert av det ukrainske presidentens pressekontor, taler den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj fra Kyiv, fredag ​​15. april 2022 Foto: AP

– Ukrainske styrker befinner seg i stålverk

En russisk separatist-nestkommanderende hevdet på russisk TV mandag at de har overtatt 80 prosent av havnen i Mariupol, men at motstanden fortsetter

– Azovstal-fabrikken er et enormt rom med så mange bygninger at russerne ... rett og slett ikke kan finne de ukrainske styrkene, sier Oleh Zhdanov, en militæranalytiker basert i Kyiv, sitert av The Guardian.

– Det er derfor russerne har begynt å snakke om et kjemisk angrep, det er den eneste måten å røyke dem ut på, sier han.

Ukrainske myndigheter sier at de nå sjekker ubekreftet informasjon om at Russland kan ha brukt kjemiske våpen i Mariupol. Russisk-støttede opprørsgrupper benekter dette.

I fredstid pumpet Azovstal-fabrikken ut 4 millioner tonn med stål i året.

Flyalarmer flere steder lørdag morgen

Det har kommet meldinger om eksplosjoner i Ukrainas hovedstad Kyiv og i byen Lviv tidlig lørdag morgen, ifølge lokale medier.

Det har ikke kommet noen offisiell bekreftelse på eksplosjonene, skriver nyhetsbyrået Reuters som ikke kan verifisere at det er riktig.

Litt tidligere ble det meldt om flere flyalarmer over store deler av Ukraina, både Kyiv, Rivne, Lviv, Ivano-Frankivsk, Volyn, Khmelnytskyj, Vinnijtsja og Zjytomyr.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier i et intervju med CNN at de antar at mellom 2500–3000 ukrainske soldater har mistet livet, og at rundt 10.000 soldater har blitt såret siden invasjonen startet 24. februar.

70 prosent av Sievjerodonetsk skal være ødelagt

70 prosent av byen Sievjerodonetsk, som er en by sørøst i Ukraina, skal være ødelagt, ifølge overkommando for byens militære styrker Oleksandr Striuk.

Han sa fredag at byen er under kraftig angrep av russiske styrker og at det bare er 20.000 igjen av byens 135.000 innbyggere, skriver nettavisen Kyiv Independent.