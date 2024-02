NRK banket uanmeldt på hos Rosa Vorsugina i landsbyen Lumbusji i russiske Karelia. Vi hadde funnet sønnen Jevgenij på en liste over drepte russiske soldater. En liste som var satt sammen av en russer i eksil.

Det hadde ikke vært enkelt å finne noen som ville snakke med oss. To familier til døde soldater andre steder i Karelia hadde allerede trukket seg fra intervjuavtaler. Men Rosa åpnet.

Hun bor i et enkelt trehus, typisk for Karelia. Republikken ligger i det nordvestlige Russland, på grensen til Finland. Huset har umalte yttervegger, to etasjer og fire leiligheter. Hunder og katter danser rundt besøkende, både ute og inne.

Mange slike hus står nå delvis tomme i landsbyen Lumbusji i Karelia. Det finnes ikke jobber, og de unge har dratt. Foto: Jurij Linkevitsj / NRK

Spurte om kjennetegn

I begynnelsen av desember fikk Rosas andre sønn en telefon fra forsvaret, forteller moren. De ville vite om Jevgenij hadde noen spesielle kjennetegn.

Tåren triller, og Rosa tar pauser mellom ordene mens hun forteller.

Ansiktet til den døde var så fullt av splinter at det ikke var mulig å kjenne ham igjen. Forsvaret fikk vite at Jevgenij hadde tatoveringer. Da var det ingen tvil om at 44 åringen aldri ville komme hjem på ferie, slik andre soldater i nabolaget hadde gjort.

Dro av håpløshet

Rosa viser oss et bilde av sønnen i uniform. En kraftig, middelaldrende mann med et maskingevær av typen Kalasjnikov AK12 i hendene. Et mobilfoto sendt av en medsoldat var nå satt i glass og ramme.

– Hvorfor vervet han seg som kontraktssoldat?

– Av håpløshet, svarer moren.

Rosa med et bilde av sønnen Jevgenij Vorsugin. Det er uklart om bildet er fra leiren hvor de trente eller fra fronten i Kherson i Ukraina. Foto: Jurij Linkevitsj / NRK

Rosa forteller at sønnen ofte skiftet jobber. Da han igjen ble arbeidsløs, visste han ikke hva han skulle gjøre. Så vervet han seg og dro.

Diskuterte ikke med kona

I et hjørne av den vesle stua står Jevgenijs enke, Irina. Hun står fullt påkledd, med boblekåpe og lue. Til nå har hun ikke sagt noe. Rosa nikker i hennes retning, for at hun skal si noe.

– Han kom bare hjem og presenterte meg for fakta – at han skulle dra. Han hadde allerede kjøpt bussbillett, så neste morgen fulgte vi ham til bussen, sier enken.

Dette var 7. oktober i fjor høst. Ektemannen hadde ikke engang diskutert saken med henne. Den siste dagen i oktober ringte han for å si at han ble sendt til Kherson. Der skulle han tjenestegjøre i en stormtropp ved fronten.

Det var siste gang de hørte fra ham. Under en måned etterpå var han død.

Som kontraktsoldat tjente han ti ganger mer enn i den siste jobben som vakt. Et beløp tilsvarende 23.000 norske kroner skulle han få. Men det ble bare halvannen måned, og det kan ta et halvt år før enkepensjonen begynner å komme.

Irina Vorsugina ble aldri tatt med på råd om hvorvidt mannen skulle verve seg som kontraktsoldat. Hun sier det ikke hadde nyttet å protestere. Foto: Jurij Linkevitsj / NRK

Fikk ikke se Jevgenij

Vanligvis får pårørende se den døde i åpen kiste. Ikke så med Jevgenij.

– Han kom hjem i en lukket metallkiste, av sink. De sa han var så skadet at vi ikke kunne se ham. Hele kroppen var dekket av splinter, forteller Rosa.

Hun tar oss med til sønnens grav. Kransene med plastblomster er dekket av snø, men grava ligger vakkert til litt for seg selv på kirkegården i skogen.

Jevgenijs grav ligger for seg selv på kirkegården i skogen nær landsbyen. En håndfull andre har også dratt i krigen herfra, men han er så langt den eneste som er drept. Foto: urij Linkevitsj / NRK

– Gutten min. Min solstråle, sier Rosa og retter litt på det russiske flagget som troner øverst.

Kjeks og sjokolade

Enken, enkens foreldre og en nabo er også med. De har med kjeks og sjokolade. Godsakene blir lagt i et hulrom under blomstene.

– Han var veldig glad i kjeks og sjokolade, sier moren.

– Og makaroni, legger enken til.

Det er vanlig i Russland å ha med noe godt til den avdøde. Eller sigaretter, hvis vedkommende pleide å røyke.

Døde forgjeves

– Jeg ønsket jo ikke at han skulle dø forgjeves, sier Rosa der vi står og ser på sønnens grav.

– Tenker du at han gjorde det?

– Ja, svarer hun stille.

NRK spør hva hun mener om krigen. Hun vet først ikke helt hva hun skal si. Men så kommer svaret kontant.

– Det er barna våre som dør. For hva?

Så bare rister Rosa på hodet og ser ned.

Rosa Vorsugina sier hun ikke hadde tenkt noe særlig på at han kunne dø i krigen. Men han fikk bare tre uker med trening før han ble sendt til fronten. Foto: Jurij Linkevitsj / NRK

Ingen offisielle tall

Det russiske forsvaret forteller ikke om antall drepte og sårede i krigen.

Men BBC på russiske og den opposisjonelle nettavisa Mediazona samler informasjon fra sosiale medier og russiske lokalaviser.

Den siste oversikten er fra 16. februar. Da stod det 44.654 navn på deres liste over døde. Det reelle tallet er trolig langt høyere.

Russiske myndigheter vil helst ikke at lokale medier publiserer oversikter over antall drepte «helter». Foto: Gro Holm / NRK

