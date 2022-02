Russiske styrker rykker frem mot Kyiv etter rolig natt

I denne artikkelen kan du lese om:

Eksplosjonene skjer etter at det som ukrainsk sikkerhets- og etterretningstjeneste omtaler som en stille natt, skriver The Guardian.

– Eksplosjoner er blitt hørt igjen i Kyiv og Kharkiv. Før det var det rolig i den ukrainske hovedstaden i flere timer, står det i uttalelsen som er publisert i Telegram-appen tidlig mandag morgen, ifølge avisen.

Ukrainas forsvarsminister Oleksii Reznikov sier at «vi gir ikke opp hovedstaden, Ukraina vinner allerede».

Avanserer mot hovedstaden

Ifølge den ukrainske hæren fortsetter den russiske fremrykkingen mot hovedstaden, men tempoet skal ha blitt redusert. Det skriver det ukrainske forsvaret på Facebook mandag morgen.

De hevder at russiske styrker har avfyrt ild mot militære og sivile flyplasser, militære kommandopunkt, bosettinger og forsvarsområdet.

Russerne avfyrte også et rakettangrep mot boligbygg i byene Zhytomyr og Chernihiv, skriver de.

Nord for Kyiv forsøker den russiske hæren å bygge en pongtongbru for å ta seg over elva Irpin. Det er også avdekket et nytt forsøk der russerne uten hell har prøvd å innta byen Irpin like utenfor Kyiv. Det skriver den ukrainske hærens generalstab på Facebook.

Søndag ble det meldt om at en 5 kilometer lang kolonne med russiske militære kjøretøyer var på vei mot Kyiv. Det sa satelittbildeselskapet Maxar.

Kolonnen skal ha med seg drivstoff og stridsvogner, skriver Reuters. Det har ikke kommet noen nyheter om kolonnen i morgentimene, og det er uklart hvor langt den nå er fra den ukrainske hovedstaden.

Satellittbildene skal vise hundrevis av russiske militærkjøretøy på vei i retning av Kyiv. Foto: Maxar / AFP

Flere kilder melder at Hviterussland går inn i krigen på russisk side mandag morgen.

Ifølge den ukrainske avisa Kyiv Independent skal flere Ilyushin Il-76 transportfly med fallskjermsoldater ha tatt av fra Zhlobino i Hviterussland klokka 5 mandag morgen lokal tid med kurs for Ukraina.

Den britiske avisa The Guardian skriver at den ukrainske statlige kommunikasjonstjenesten på sin Telegram-side melder at flyene allerede er på vei til Ukraina.