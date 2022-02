Samtalene finner sted på grensen mellom Hviterussland og Ukraina, og skal ha startet klokken ti. Det hevder den russiske megleren Vladimir Medinsky til The Guardian.

Mykhailoâ Podolyak, rådgiver for den ukrainske presidenten bekrefter at samtalene med Russland er i gang.

BNO News hevder på Twitter at både en russisk samt en ukrainsk delegasjon er på plass i Hviterussland. Presidentens kontor i Ukraina bekrefter at de er på plass på grensen.

Forhandlingene skal ha kommet i stand som resultat av en samtale mellom Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og den hviterussiske presidenten Aleksandr Lukasjenko.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sa i går samtalen med Lukasjenko var viktig, men sier videre at han ikke tror på resultater i samtalene med Russland.

– Men la de prøve, sa han ifølge Reuters.

Lukasjenko skal ha tatt ansvar for å sørge for at alle fly, helikoptre og raketter stasjonert på hviterussisk territorium blir holdt på bakken under den ukrainske delegasjonens reise, samtaler og retur.

Forhandlingene skal foregå uten betingelser.

Sjeldent å møtes så tidlig i en konflikt

– Det er en unik situasjon. Det er sjelden man ser at parter møtes til dialog så tidlig under en militær offensiv.

Det sier Hilde Frafjord Johnson. Hun er ikke ekspert på forholdet Russland- Ukraina, men hun har i mange år jobbet som diplomat, og har vært FNs spesialutsending til Sør Sudan. I dag er hun knyttet til European Institute of Peace.

– Det er mer vanlig at partene har gått lei, eller gått inn i en fase slik at begge ser seg tjent med samtaler. Her er man i den mest offensive delen av krigen, sier hun.

Henrik Urdal, direktør ved Institutt for fredsforskning (Prio) deler oppfatningen til Johnson,og tror derfor det er lite sannsynlig at noe vil komme ut at samtalene.

I TVIL: Direktør ved Prio tror ikke det vil komme mye ut av samtalene mellom Ukraina og Russland. Foto: Ebba Tellander / Prio

– Her er det egentlig Russland sitt initiativ som ligger til grunn. Om det skal komme noe ut av samtalene så det må være fordi de ser seg tjent med en våpenhvile. Det er vanskelig å se med når de har soldater på grenser, i tillegg de som er i Ukraina.

Det andre alternativet, ifølge Urdal er at Ukraina kapitulerer, noe det er lite sannsynlig at de vil.

– Det er stadig rapporter om europeiske land som vil gi våpen. Det gjør det lite hensiktsmessig for Russland å stoppe krigen på nåværende tidspunkt, sier Urdal.

Vil ikke kommentere målet med samtalene

MØTE: Her skal Ukraina og Russland sitte i forhandlinger. Foto: BELTA / Reuters

Kreml sier mandag at de håper samtalene starter umiddelbart, men har ikke kommentert på hva de ønsker å få ut av samtalene, skriver Reuters.

Talsperson for Kreml Dmitry Peskov angrer på at samtalene ikke startet en dag tidligere som først planlagt, men at delegasjonen fra Ukraina ankom først i dag. Talspersonen nektet å kommentere den russiske presidenten Vladimir Putins avgjørelse om å øke atomvåpenberedskapen.