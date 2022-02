Russland og Ukraina møtes til forhandlinger

En rådgiver i Ukrainas innenriksdepartement sier søndag ettermiddag at samtalene mellom Russland og Ukraina er i gang.

Russland nekter for at samtalene har startet, men sier at utsendinger ankommer stedet, melder Interfax via Reuters.

Forhandlingene skal ha kommet i stand som resultat av en samtale mellom Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og den hviterussiske presidenten Aleksandr Lukasjenko.

Lukasjenko skal ha tatt ansvar for å sørge for at alle fly, helikoptre og raketter stasjonert på hviterussisk territorium blir holdt på bakken under den ukrainske delegasjonens reise, samtaler og retur.

Forhandlingene skal foregå uten betingelser.

SAMTALER: Den ukrainske presidenten sier han er klar til å møte Russland til forhandlinger på den hviterussiske grensen. Foto: AFP

Russland ville møtes i Hviterussland

Myndighetene i Russland har tidligere hevdet å være klar for samtaler med Ukraina i byen Gomel i Hviterussland. Det meldte russiske nyhetsbyrå.

Statlig fjernsyn i landet sa at en forhandlingsdelegasjon hadde kommet til Gomel og at de ventet på Ukraina. Det skal være både representanter for forsvars- og utenriksdepartementet i delegasjonen, i tillegg til presidentadministrasjonen.

En rådgiver for Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj hevdet at den russiske delegasjonen hadde kommet til byen med visshet om at det var meningsløst, skrev Reuters.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sa at han er åpen for samtaler andre steder som ikke viser motstand mot Ukraina.

Utenriksministeren talte til folket

ÅPEN: Ukrainas utenriksminister sier i en tale at de må være åpne for hva Russland har å si. Foto: CARLO ALLEGRI / Reuters

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba sa søndag ettermiddag at Russland har lagt sine ultimatum til side etter militære tap, og at de er nødt til å høre på hva Russland har å si.

– Vi vil ikke slå oss til å ro før alle krigsforbryterne som har tatt sivile liv under denne krigen er fengslet, sier Kuleba i en TV-tale.

Han sier videre at Ukraina ikke vil overgi territorium.

– Ukraina blør, men vi faller ikke, sier Kuleba og takker det internasjonale samfunnet for støtten.

I talen rettet han og oppfordringer til andre land, at selv om de har innført saksjoner mot Russland, kan de ikke hvile.

– Sanksjoner og tiltak må øke. Presset må øke til Russland og alle sin medskyldig Hviterussland, stoppar å drepe og bombe våre byer, våre menn, kvinner og barn.

ATOMVÅPEN: Russlands president beordrer å øke atomvåpenberedskapen. Foto: Alexei Nikolsky / Alexei Nikolsky

Putin øker atomvåpenberedskapen

Meldingene om forhandlinger skjer samtidig som Russlands president Vladimir Putin beordrer å øke atomvåpenberedskap etter det han mener er aggressive utsagn fra Nato-land melder Reuters.

– Jeg beordrer forsvarsministeren og sjefen for generalstaben til de russiske væpnede styrkene om å sette avskrekkingsstyrkene til russiske hæren inn i en kampberedskap, sa Putin i en TV-tale.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg reagerer kraftig på Putins avgjørelse.

– Dette er en farlig retorikk og uansvarlig oppførsel fra Putins side, sier Stoltenberg.

Det hvite hus sier i en uttalelse at Putins beslutning om å øke atomberedskapen er en del av konstruerte falske trusler som brukes for å rettferdiggjøre den russiske aggresjonen.

– Ikke på noe tidspunkt har Nato utgjort en trussel mot Russland.

De varsler at ytterligere sanksjoner kan være på trappene. USA vurderer blant annet sanksjoner mot energisektoren.