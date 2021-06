Pivovarov ledet inntil helt nylig opposisjonsgruppen «Åpent Russland». Den ble finansiert av den tidligere russiske oligarken Mikhail Khodorkovskij.

Opposisjonspolitikerens støttespillere sier ifølge nyhetsbyrået Reuters at politiet har avhørt ham. Leiligheten hans i St. Petersburg har blitt gjennomsøkt. Det er åpnet en straffesak mot ham for å ha brutt russiske lover om det som kalles «uønskede organisasjoner».

ETTERFORSKES: Politiet første Andrej Pivovarov t ut til en bil etter at leiligheten hans i St. Petersburg var blitt undersøkt. Du trenger javascript for å se video. ETTERFORSKES: Politiet første Andrej Pivovarov t ut til en bil etter at leiligheten hans i St. Petersburg var blitt undersøkt.

Flyet stanset

Pivovarov var i går om bord på et fly som skulle fra St. Petersburg til Warszawa. I et brev som har blitt lagt ut på hans Telegram-konto, skriver regimekritikeren at han hadde planlagt å tilbringe fritid i Polen.

«Da flyet var på vei til rullebanen, snudde det, og sikkerhetspolitiet arresterte meg. Det ser ut til at de planlegger noe alvorlig», skriver Pivovarov i brevet.

DRAMATISK: Opposisjonspolitikeren forteller om det som skjedde i forbindelse med arrestasjonen i et brev på sin Telegram-konto. Foto: Pivovarovs side på Telegram

Ifølge den russiske avisa RBK er det politiet i Krasnodar som etterforsker saken. Derfor har Pivovarov i dag blitt sendt dit i dag. Årsaken skal være at han støttet en lokal politiker som representerte opposisjonsgruppen «Åpent Russland».

Det russiske nyhetsbyrået Interfax melder at Pivovarov anklages for å ha oppfordret folk til å støtte «Åpent Russland» i et innlegg på sosiale medier.

En full tiltale blir trolig presentert på et senere tidspunkt.

Pivovarov risikerer seks år i fengsel hvis han blir dømt.

Organisasjonen lagt ned

Russiske myndigheter stemplet i 2017 den London-baserte gruppen som uønsket, og all aktivitet i Russland ble forbudt.

REGIMEKRITIKER: Andrej Pivovarov under en demonstrasjon i St. Petersburg for noen år siden. Foto: IGOR RUSSAK / Reuters

Gruppens russiske medlemmer fortsatte likevel sitt arbeid under samme navn etter forbudet, men som en egen juridisk enhet.

Sist uke erklærte «Åpent Russland» at all aktivitet ble innstilt og at alle regionale kontorer ble stengt.

Da sa Pivovarov at dette var nødvendig, fordi det russiske parlamentet er i ferd med å endre loven om det som kalles «uønskede organisasjoner».

Den daværende lederen påpekte at opposisjonsgruppen ikke trenger nye straffesaker mot sine støttespillere.

Hviterussisk arrestasjon

Pågripelsen på flyet i St. Petersburg skjer kun en uke etter at hviterussiske myndigheter tvang et Ryanair-fly til å lande i Minsk. Det var på vei fra Aten til Vilnius i Litauen.

Et fly fra Ryanair ble tvunget til å lande i Minsk. Hensikten var å arrestere journalisten og regimekritikeren Roman Protasevitsj. Også kjæresten hans ble anholdt. Foto: AP

Hensikten med operasjonen var å arrestere den hviterussiske opposisjonsaktivisten Roman Protasevitsj og hans kjæreste.

Den hendelsen første til protester og straffetiltak fra mange vestlige land mot Hviterussland.

Hviterussiske flyselskap får ikke lande i byer i EU. Mange vestlige flyselskap flyr ikke lenger i hviterussisk luftrom.