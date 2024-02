70 år gamle Orlov er ein av leiarane i Memorial, den no forbodne menneskeretts-organisasjonen som blei tildelt Nobels fredspris i 2022.

Saka mot han starta same år, då han skreiv ein artikkel der han kritiserte Russland for å ha sokke ned i fascisme under president Vladimir Putin.

Orlov stod tiltalt for å ha krenka Russland sine væpna styrkar, ifylgje Memorial.

– Eg angrar ingenting, sa Orlov med skjelvande stemme i forkant av dommen, ifylgje nyheitsbyrået AFP.

Uthald har vore eit kjennemerke for den framståande aktivisten. Han har tala regimet midt imot sidan sovjetiske styrkar gjekk inn i Afghanistan for meir enn 40 år sidan.

– Å innrømme skuld framfor dommarane? Det ville vore å nekte for heile livsgjerninga mi, sa Orlov.

Strengare straff

I retten måndag fordømte Orlov russiske styresmakter for undertrykkinga av politiske meiningsmotstandarar. Han peika mellom anna på Aleksej Navalnyj sin død og krigføringa i Ukraina.

Påtalemakta bad i rettssaka som gjekk i Moskva om ei fengselsstraff på to år og elleve månader, ifylgje Reuters.

Han fekk til slutt ein dom på to og eit halvt år. Straffa er likevel strengare enn den han fekk i oktober i fjor. Straffa skal sonast i arbeidskoloni.

Då meinte retten at han skulle betale ei bot på 150.000 rublar (dryge 17.000 kroner). Den skal han ha fått for å ha «diskreditert dei væpna styrkane gjentatte gonger».

Påtalemakta meinte straffa var for mild og anka.

I grunngjevinga for fengselsstraffa blir det vist til at «motivet er ideologisk fiendlegsinn og hat» mot den russiske staten.

– Totalitarisme

Aktivisten har i over to tiår vore ein av leiarane for Memorial, som vann ein del av Nobels fredspris i 2022, eitt år etter at organisasjonen blei forboden og oppløyst i Russland.

Menneskerettsaktivisten Olev Orlov med handjern i rettssalen etter han har blitt dømd til to og eit halvt års fengsel. Foto: ALEXANDER NEMENOV / AFP

Russland har intensivert ei langvarig undertrykking av all form for politisk usemje som avvik frå linja til regjeringa, i det Moskva kallar sin «spesielle militære operasjon» i Ukraina.

– Russland går bakover. Vi forlét det kommunistiske totalitære styret, men har no returnert til ei anna form for totalitarisme. Eg kallar det fascisme, sa Orlov til Reuters i eit intervju i Moskva i fjor.