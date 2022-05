Russisk FN-topp trekker seg – langer ut mot Kreml

– Aldri har jeg skammet meg så mye over landet mitt som jeg har siden 24. februar, skriver Boris Bondarev i et avskjedsbrev.

Det var den 24. februar Russland invaderte Ukraina. En krig Bondarev anser som en forbrytelse også mot det russiske folk.

ARBEID: Boris Bondarev publiserte avskjedsbrevet på det sosiale mediet LinkedIn. Der var han også rask til å meddele at han er åpen for å ta en ny jobb. Foto: Skjermdump / LinkedIn

– Den aggressive krigen som Putin utløste mot Ukraina, og faktisk mot hele den vestlige verden, er ikke bare en forbrytelse mot det ukrainske folket, men kanskje også den mest alvorlige forbrytelsen mot folket i Russland.

Den russiske diplomaten ved FNs kontorer i Genève langer ut mot Kreml, og beskylder de som gikk til krig for å ville beholde makten for alltid.

– De som unnfanget denne krigen ønsker bare én ting – å forbli ved makten for alltid, bo i pompøse smakløse palasser, seile i yachter og nyte ubegrenset makt og fullstendig straffrihet, skriver Bondarev og fortsetter:

– For å oppnå det er de villige til å ofre så mange liv som det tar. Tusenvis av russere og ukrainere har allerede dødd nettopp for dette.

Les også: Russiske journalister: – Krigen er upopulær blant mange russere

Hylles av UN Watch

Administrerende direktør i menneskerettighetsorganisasjonen UN Watch, Hillel Neuer, hyller Bondarev, og kaller den russiske diplomat for en helt.

– Bondarev er en helt. Vi oppfordrer nå alle russiske diplomater i FN til å følge Bondarevs eksempel, sier Neuer.

Neuer understreker at FN, med USA, Storbritannia og EU i spissen, må ta ansvar for at russiske avhoppere får beskyttelse og hjelp til å bosette seg på nytt i andre land.

Bondarev forteller til nyhetsbyrået AP at han kjenner flere russiske diplomater som deler hans syn på krigen, men at det sitter langt inne for dem å gå ut med det.

– De er fornuftige, men må holde kjeft.

Menneskerettighetsorganisasjonen UN Watch ledet nylig kampanjen for å utvise Russland fra FNs menneskerettighetsråd, noe som ble vedtatt 8. april.

Bekymrer seg for reaksjoner

Bondarev sier til nyhetsbyrået AP at han foreløpig ikke har fått noen reaksjoner fra hjemlandet, men at han bekymrer seg for hvilke reaksjoner som kan komme.

– Er jeg bekymret for den mulige reaksjonen fra myndighetene i Russland? Det må jeg være, konstaterer Bondarev.

Ifølge han selv er det en sjanse for at Russland ønsker å statuere et eksempel, og straffeforfølge Bondarev.

– Dersom jeg blir stilt for retten, kommer ingen til å følge i mitt spor selv om de hadde villet, sier han.