Russisk avis: Russland vil ledsage ukrainske kornskip til Bosporos

Det er hvetemangel i verden, og prisene stiger. Russland og Ukraina produserer vel en firedel av all hvete for eksport på verdensmarkedet.

80 prosent av den ukrainske eksporten går via havner i Svartehavet, blant andre Odesa. Nå er farvannet utenfor havnene minelagt, og russiske krigsskip kontrollerer mesteparten av Svartehavet.

I forrige uke sa lederen for Den afrikanske union, Mackey Sall, til president Putin at afrikanske land er svært redde for matmangel som følge av krigen i Ukraina.

Lederen for Den afrikanske union, Mackey Sall, besøkte Russlands president i Moskva 3. juni. Sall er også president i Senegal. Foto: Mikhail Klimentyev / AP

Hvete er politikk, og Putin lot være å love noe. Men Russland eksporterer mer hvete enn Ukraina og er også interessert i sikker transport ut fra Svartehavet.

Men den regjeringstro russiske avisa Izvestija skriver i dag at ledelsen i Russland er enig med både Tyrkia og Ukraina om en måte å få eksportert hveten på.

Verken Ukraina eller Tyrkia har kommentert innholdet i artikkelen.

Minesveiping og krigsskip

Kort fortalt skal Tyrkia sørge for at farvannet utenfor havna i Odesa renskes for miner. Deretter skal tyrkiske skip ledsage ukrainske skip lastet med hvete ut i «nøytralt farvann». De nøyaktige koordinatene skal landene bli enige om på forhånd.

Så kommer punktet som det vil være oppsiktsvekkende om Ukraina har sagt ja til. Russiske krigsskip skal nemlig ledsage skipene med hvete videre til det tyrkisk-kontrollerte Bosporosstredet.

Skipene må gjennom der for å komme ut i Middelhavet og til markedene i Nord-Afrika og Midtøsten.

Ifølge Izvestija skal Russlands utenriksminister Sergej Lavrov diskutere avtalen med sine tyrkiske kollega når de møtes i Ankara onsdag. Avisa skriver også at en representant for FN skal delta på møtet om korneksport.

Ifølge det russiske utenriksdepartementet er tanken å opprette et kommandosenter for «kornkorridoren» i Istanbul. Ukraina, Russland, Tyrkia og FN vil eventuelt være representert.

Et skip fra den russiske marinen patruljerer havområdet utenfor den ukrainske byen Mariupol, som nå kontrolleres av russiske styrker. Bilde fra 30. mai. Foto: AP

Også nyhetsbyrået Reuters rapporterte 26. mai om at det pågikk samtaler mellom Russland, Ukraina og Tyrkia om en korridor for korneksport.

Vestlige land vil også sende ledsager-skip

Men Russland har konkurrenter til jobben med å eskortere ukrainske kornskip.

Litauens utenriksminister, Grabielius Landsbergiis, foreslo 24. mai å la en «koalisjon av villige» land sende krigsskip og fly til Odesa for å ledsage skipene forbi den russiske marinen fram til Bosporos.

Forslaget ble satt fram under et offisielt besøk i Storbritannia. Den britiske utenriksministeren, Liz Tuss, sa at hun i prinsippet støtter en slik koalisjon.

Russerne reagerte umiddelbart.

En slik koalisjon «vil føre til en alvorlig opptrapping av situasjonen i Svartehavet», sa viseutenriksminister Andrej Rudenko.

Tyrkia har dessuten stengt Bosporos for all gjennomfart med krigsskip fra Ukraina og Russland. Landet har dessuten advart alle andre land mot å seile gjennom stredet med krigsskip.

Logikken er at krigsskip fra Nato-land gjennom Bosporos nå vil sette Tyrkias sikkerhet i fare. Det er Tyrkia som håndhever den såkalte Montreux-konvensjonen om stredene fra 1936.

Aktivister fra gruppa Sultrevolusjonen demonstrerer i Kenya 17. mai. Matvareprisene har eksploderte etter at krigen i Ukraina startet i februar, men prisøkningen startet allerede før det. Foto: TONY KARUMBA / AFP

Ukraina: – Russland stjeler hvete

I overmorgen kommer altså Russlands utenriksminister til Tyrkia, blant annet for å diskutere «kornkorridoren».

For øyeblikket er det lite som tyder på at Ukraina og Russland blir enige.

Lørdag beskyldte den ukrainske ambassadøren i Tyrkia Russland for tyveri.

– Russland stjeler skamløst ukrainsk korn og sender det til utlandet fra Krim, inkludert til Tyrkia, sa ambassadør Vasyl Bodnar ifølge nyhetsbyrået AP.

Han hevder at minst 10 russiske skip med ukrainsk korn har passert Bosporos bare i mai. Tyrkia har ikke lov til å gå om bord i kommersielle skip for å sjekke lasten.

Et satellittbilde viser lasting av korn om bord på et russisk lasteskip i Sevastopol. Ukrainerne mistenker at det er stjålet, ukrainsk korn. Foto fra 19. mai. Foto: MAXAR TECHNOLOGIES / Reuters

Satellittbilder tatt av det private, amerikanske selskapet Maxar i mai, viser lasting av hvete om bord på russiske skip i havnebyen Sevastopol på Krim.

Krim har hatt problemer med vannmangel i flere år, og det produseres lite hvete der. Ifølge CNN har russiske soldater derimot tømt ukrainske hvetelagre nord for den annekterte halvøya.