Russisk avis: Fiskere øyenvitne til ubåtkatastrofe

Fiskerne var ute og fisket ulovlig og vil derfor ikke at navnene deres skal offentliggjøres. De var om bord på en liten fiskebåt mandag kveld utenfor kysten av Kolahalvøya, og forteller at de ble vitne til noe de oppfattet som en nødssituasjon.

Det skriver det russiske nyhetsbyrået SeverPost, ifølge det norske nettstedet The BarentsObserver, som følger situasjonen i nordområdene tett.

– Rundt klokka halv ni på kvelden så vi plutselig at en ubåt kom helt opp til overflaten. Jeg har aldri sett noe lignende i hele mitt liv. Folk løp rundt på dekk og det var mye oppstyr, forteller en av fiskerne til SeverPost.

Fiskerne dro vekk fra området der ubåten lå og gjemte seg i en bukt like i nærheten. De forteller at de så et marinefartøy som raskt kom bort til ubåten og slepte den vekk. Ifølge fiskerne, var det ingen tegn til røyk fra ubåten.

En kilde i den russiske marinen fortalte senere til SeverPost at de lokale fiskerne trolig hadde sett en ubåt som var moderskipet til ubåten som brant.

– Noen overlevde

Ulykken skjedde mandag, men først tirsdag ble det kjent at 14 mennesker omkom som følge av en brann i en russisk spionubåt.

– Noen fra mannskapet på ubåten har overlevd, sa Russlands forsvarsminister, Sergei Shoigu, da han onsdag besøkte Severomorsk, hovedbasen til den russiske Nordflåten, skriver nyhetsbyrået AP.

Nyhetsbyrået Interfax skriver at fire personer kom fra ulykken med livet i behold. Det skal også ha vært flere høytstående offiserer om bord, noe som kan tyde på at ubåten ikke var på et normalt tokt, skriver NTB.

Shoigu roste mannskapet for «heroisk» innsats og sa at de ofret livet for å redde en sivil ekspert og ubåten etter at brannen brøt ut.

Det er kommet ut svært lite informasjon om båten og ulykken, selv om lokale medier melder at det dreier seg om en hemmelig atomdrevet ubåt.

En talsmann for den russiske regjeringen, Dmitrij Peskov, sier at en del informasjon ikke kommer til å bli offentliggjort, fordi den inneholder statshemmeligheter.

Ifølge det russiske forsvarsdepartementet var giftig røyk fra brannen årsaken til at 14 mennesker omkom.

Dødeligste ulykke på mange år

Brannen er den dødeligste i den russiske marinen siden 2008. Da omkom 20 mennesker om bord i en atomdrevet Nerpa-klasse ubåt tilhørende den russiske Stillehavsflåten, melder AP.

Den kanskje mest kjente ulykken skjedde i år 2000 da atomubåten Kursk sank i Barentshavet. 118 mennesker døde.

I 2016 døde 92 mennesker i et russisk militærfly på vei til Syria. Deler av koret til den russiske hæren, ofte omtalt som Den røde armés kor, var om bord da slyet krasjet i Svartehavet.