Rotevatn jubler over nye klimamål fra EU

I dag er EUs mål 40 prosent kutt innen 2030. Det var fra før ventet at kommisjonen ville justere opp målet i dag.

Før verdens land møtes til klimatoppmøte i Glasgow neste høst, skal alle melde inn nye og skjerpede klimamål. Nå legger EU opp til at landene i unionen skal kutte minst 55 prosent de neste ti årene.

Norge var blant de første som meldte inn nye mål, da klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) lovet å kutte norske utslipp med minst 50 prosent innen 2030.

Så langt har bare sju andre land gjort det samme.

Kompromiss

EU-sjef Urusula von der Leyen fortalte om de nye planene i sin tale til EU-parlamentet om unionens tilstand. Beskjeden var i tråd med det som var kommet ut på forhånd om onsdagens tale.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen. Foto: Olivier Hoslet / AFP

– Vi må gå raskere, og vi må gjøre ting bedre, sa hun.

Miljøkomiteen i parlamentet stemte nylig for å kutte klimautslippene med 60 prosent, mens den største partigruppen – konservative EPP – vil kutte 50 prosent. Von der Leyens 55 prosent kan dermed bli et kompromiss når EUs folkevalgte skal stemme over saken i oktober.

Fra før har EU vedtatt den ambisiøse klimaplanen European Green Deal, som skal kutte alle Unionens utslipp innen 2050.

Zero: – Nå må norske mål skjerpes

EU-kommisjonens forslag om å øke klimamålet for 2030 fra 40 til 55 prosent er en svært god nyhet, mener klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

– Norge har gjentatte ganger oppfordret EU til å heve sine ambisjoner til 55 prosent. Både statsminister Erna Solberg og jeg har tatt dette opp med kommisjonen flere ganger. Jeg er glad for å se at kommisjonen nå foreslår samme tall som vi har argumentert for, sier Rotevatn.

– Kommisjonens forslag til forsterket klimamål for 2030 er en svært god nyhet for verdens klima, sier han.

Zero-fagsjef Stig Schjølset sier også Norge må skjerpe sin politikk, dersom EU-forslaget blir vedtatt.

– Skal Norge klare 55 prosent utslippskutt, må norsk klimapolitikk forsterkes raskt og kraftfullt i løpet av de neste årene. Vi kommer ikke i mål med dagens tempo, skriver han i en e-post til NRK.

Klimatoppmøtet i Glasgow skulle etter planen finne sted i november, men er utsatt til neste høst på grunn av koronapandemien.