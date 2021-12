Ronaldo-statue splitter indisk delstat

Nylig ble statuen avduket i byen Calangute i den indiske delstaten Goa. Mannen på sokkelen er en av verdens beste fotballspillere, den 36 år gamle Manchester United-spilleren Cristiano Ronaldo.

Statuen er laget for å få delstatens unge til å ta en selfie med stjernen for så å begynne å spille fotball. En sport som er mindre populær i India enn i de fleste av verdens land. Under avdukingen møtte det imidlertid opp demonstranter med svarte flagg som protesterte mot det hele.

– Jeg er veldig skuffet over at en staute av Ronaldo blir satt opp her. Vi burde være stolte av våre egne ikoner som Samir Naik og Bruno Coutinho, fortalte en av de fremmøtte til det indiske nyhetsbyrået IANS.

Flere kritikere mener inderne burde være stolte av sine egne ikoner som Samir Naik og Bruno Coutinho. Foto: BIKAS DAS / AP

Flere av spillerne på det indiske landslaget kommer fra Goa, kritikerne av statuen mener at de lokale spillerne fortjener en plass på sokkelen.

– Bruno Coutino og Yolanda D'Souza er fra Calangute. Hvorfor har vi da en statue av en portugisisk fotballspiller? sa lokalpolitiker Premand Divkar til Navhind Times.

Cristiano Ronaldo selv har foreløpig ikke kommentert statuen i Goa.

Koloniherren Portugal

Delstaten Goa var under portugisisk kontroll i over 400 år. Portugal styrte Goa helt frem til 1961, det vil si også etter at resten av India ble uavhengig i 1947.

I år har 60-årsdagen for Goas uavhengighet blitt feiret, og flere aktivister mener at det gjør Ronaldo-statuen ekstra problematisk.

I år har 60-årsdagen for Goa uavhengighet blitt feiret. Flere aktivister mener at det gjør Ronaldo-statuen ekstra problematisk. Foto: INDRANIL MUKHERJEE / AFP

– Å reise en statue av en portugisisk fotballspiller i år er helligbrøde. Vi fordømmer dette. Det er mange frihetskjempere i Goa som har blitt krenket, sier Guru Shirodkar til IANS.

Det er ikke alle som vil fjerne statuen.

Kolonifortiden har ført til at mange av Goas innbyggere har bodd i det vesteuropeiske landet. Mange har slektninger i Portugal, og landets fotballandslag er populære blant de av Goas innbyggere som liker fotball.

– Kritikerne er fotballhatere

Statuen har vært under arbeid i tre år. Delstatens idrettsminister Michael Lobo mener at kritikerne er fotballhatere.

Kjærligheten til fotballen og ønsket til våre yngste gjør at vi setter opp en statue av Ronaldo i parken, tvitret idrettsminister Michael Lobo. Foto: Michael Lobo

– Fotball er en sport hvor alle er like, uavhengig av farge, kaste, religion. Likevel er det folk som motsetter seg dette med svarte flagg, sa ministeren til avisen Times of India.

India med sine 1,4 milliarder mennesker burde ha nok av fotballspillere å ta av, likevel greier landet ikke å hevde seg i fotballverden

– Vi er et stort land, men vi henger etter når det gjelder fotball, sa Lobo.

Han hevder at myndighetene nå må legge til rette for infrastrukturen og hjelpe til med å skaffe trenere, slik at India kan hevde seg.

Indias herrelandslag er ranket som nummer 106 på FIFAs liste. Som en tidligere britisk koloni er cricket fortsatt den foretrukne sporten. Selv om det har det blitt gjort flere forsøk på endre på dette, har det foreløpig ikke lykkes.

